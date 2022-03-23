　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮地震屏東市1203戶停電　網友PO停電文竟被懷疑造謠

▲台電屏東區營業處副處長曾淑媚表示，停電已搶修完成，恢復供電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區營業處副處長曾淑媚說明停電已搶修完成，恢復供電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

花蓮縣近海23日凌晨1時41分發生規模6.6地震，最大震度6弱，屏東市華山街等地區因地震影響，造成電纜線路跳脫，有1千多戶停電，有住戶也在睡夢中被搖醒，又遇到停電，在地方社群媒體PO文該項訊息，卻有其他網友以為他造謠，揚言截圖檢舉，讓他PO文「悲哀，明明就有停電卻要懷疑人家造謠」，另有網友表示「熱到爆」，這些停電戶經台電積極搶修，於上午7時8分全部搶修完成，恢復供電。

花蓮縣近海今天凌晨發生規模超過6的地震，屏東地區也受到波及，不少民眾在睡夢中被搖醒，屏東市有的地區還發生停電事故，在社群媒體PO文；根據台電屏東屏東區營業處資料顯示，該處西屏變電所23日1時42分因地震導致分支線路跳脫，造成屏東市華山街、華一街、華二街、莊敬街一段一帶共1203戶停電。

有網友在社群媒體PO文 「搖完之後，就沒電了，至今還是未供電，熱到爆」、「悲哀，明明就有停電卻要懷疑人家造謠」、「我家屏基附近確實停電了，已經因為地震跟停電搞得睡不著，我也在想辦法要通報台電維修，看到有人懷疑還要截圖真是無言」。

事發後，該處已派員前往現場進行搶修，並於凌晨時趕到現場，於2時50分恢復部分電力；原預計於凌晨4時全部恢復供電力，因該地區線路較複雜，於今天早上7時8分恢復全部電力。

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／再增1外賓確診！　智慧城市展疫情擴大
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
LIVE／花蓮6.6強震橋坍斷多截　學者警告：這裡恐有8↑強
陳松勇千萬遺產圓滿分配！　印傭Yuli獲贈400萬今離台
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

不滿交通部推台鐵公司化　工會發動千人上街抗議怒批「假改革」

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

結婚8年與婆婆同住一屋簷下　女星「不敢搬出來住」原因曝光

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

包青天是貪官？墓中挖出1寶物「價值千金」　尋常人根本買不起

合法建物遭判越界建築　監察院糾正中壢地政事務所

「錶王」珍罕細木工藝懷錶現身台中　老字號錶店老闆秀珍藏

宮崎駿迷看過來！台北新景點　有等身大「發芽舞龍貓」、貓巴士

社會熱門新聞

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／議員林穎孟涉貪100萬交保　籌不到錢拘留室過夜

中山北火警「多人揮毛巾求救」　雲梯車救援畫面曝

獨／國小師生合歡山露營　遇大地震一度失聯

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」

議員戴寧回家奔喪！靈堂哭喊：沒做傷天害理的事

前立委向王文洋周轉鉅款　雙手一攤賴皮到底

新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

張錫銘假釋14次遭拒提訴訟　法官2理由駁回

即／北市中山區大樓火警！　民眾擠窗邊揮手求救

台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」親友崩潰

快訊／林穎孟拘留室過夜！家人籌足百萬奔北檢辦保

200元葡萄賣30元！水果行店員狂撈219萬　下場超慘

即／台電情殺案　陰經龍遭聲押

更多熱門

相關新聞

新／花東56震！今早地牛再掀規模4.5

新／花東56震！今早地牛再掀規模4.5

花東地區自今（23）凌晨1時起共發生56起地震，其中包含10起有編號的顯著有感地震，氣象局共發布4次防災告警訊息。

國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

國家級警報「響了15秒才開始搖」　氣象局揭密預警奏效2大關鍵

花蓮6.6強震　遠百貨今正常開業

花蓮6.6強震　遠百貨今正常開業

專家曝花東地震原因「造山運動引發」

專家曝花東地震原因「造山運動引發」

快訊／花蓮又有規模4.5地震

快訊／花蓮又有規模4.5地震

關鍵字：

花蓮地震屏東市停電網友

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面