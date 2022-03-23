花蓮地震屏東市1203戶停電　網友PO停電文竟被懷疑造謠

▲台電屏東區營業處副處長曾淑媚說明停電已搶修完成，恢復供電 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

花蓮縣近海23日凌晨1時41分發生規模6.6地震，最大震度6弱，屏東市華山街等地區因地震影響，造成電纜線路跳脫，有1千多戶停電，有住戶也在睡夢中被搖醒，又遇到停電，在地方社群媒體PO文該項訊息，卻有其他網友以為他造謠，揚言截圖檢舉，讓他PO文「悲哀，明明就有停電卻要懷疑人家造謠」，另有網友表示「熱到爆」，這些停電戶經台電積極搶修，於上午7時8分全部搶修完成，恢復供電。

花蓮縣近海今天凌晨發生規模超過6的地震，屏東地區也受到波及，不少民眾在睡夢中被搖醒，屏東市有的地區還發生停電事故，在社群媒體PO文；根據台電屏東屏東區營業處資料顯示，該處西屏變電所23日1時42分因地震導致分支線路跳脫，造成屏東市華山街、華一街、華二街、莊敬街一段一帶共1203戶停電。

有網友在社群媒體PO文 「搖完之後，就沒電了，至今還是未供電，熱到爆」、「悲哀，明明就有停電卻要懷疑人家造謠」、「我家屏基附近確實停電了，已經因為地震跟停電搞得睡不著，我也在想辦法要通報台電維修，看到有人懷疑還要截圖真是無言」。

事發後，該處已派員前往現場進行搶修，並於凌晨時趕到現場，於2時50分恢復部分電力；原預計於凌晨4時全部恢復供電力，因該地區線路較複雜，於今天早上7時8分恢復全部電力。