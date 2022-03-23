不斷更新／花東60震！今早地牛再掀規模4.5、最大震度3級

▲花蓮縣玉里鎮玉興橋斷裂。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

花東地區自今（23）凌晨1時起共發生60起地震，其中包含11起有編號的顯著有感地震，氣象局共發布4次防災告警訊息。



【12：38更新】

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花蓮縣豐濱鄉12時25分發生規模4.5地震（編號28），深度21公里，台東縣地區最大震度3級，花蓮縣地區最大震度2級，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、彰化縣、高雄市地區最大震度1級。

花蓮縣玉里鎮12時26分發生規模4地震，深度25.8公里，花蓮縣、台東縣地區最大震度1級。

【10：45更新】

花蓮縣近海10時10分發生規模4.1地震，深度29.7公里，花蓮縣、台東縣地區最大震度2級，南投縣地區最大震度1級。

台東縣長濱鄉10時29分發生規模3.9地震，深度22.3公里，花蓮縣、南投縣地區最大震度1級。

【10：25更新】

花蓮縣玉里鎮9時43分發生規模3.5地震，深度17.5公里，花蓮縣、台東縣地區最大震度1級。

花蓮縣豐濱鄉9時55分發生規模4.5地震（編號27），深度12公里，台東縣、花蓮縣地區最大震度3級，南投縣地區最大震度2級，嘉義縣、高雄市、雲林縣、台中市、台南市、嘉義市、彰化市地區最大震度1級。

▲花蓮地震。（圖／氣象局）



台東縣長濱鄉8時9分發生規模4.4地震，深度19公里，台東縣地區最大震度2級，花蓮縣地區最大震度2級，南投縣地區最大震度1級。

台東縣長濱鄉8時10分發生規模3.9地震，深度19.7公里，花蓮縣地區最大震度2級，台東縣、南投縣地區最大震度1級。

►今晨有編號顯著有感地震如下（不計小區域地震）：

一、編號18，01：06，台灣東南部海域發生規模5.4地震，深度21.7公里，最大震度4級。

二、編號19，01：41，花蓮縣近海發生規模6.6地震，深度30.6公里，最大震度6弱。

三、編號20，01：43，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，深度19.3公里，最大震度4級。

四、編號21，01：46，台東縣近海發生規模4.7地震，深度31.5公里，最大震度3級。

五、編號22，02：37，台東縣近海發生規模5.3地震，深度35.8公里，最大震度4級。

六、編號23，03：35，花蓮縣近海發生規模5.8地震，深度26公里，最大震度4級。

七、編號24，04：29，台東縣長濱鄉發生規模5.8地震，深度21公里，最大震度4級。

八、編號25，05：41，台東縣長濱鄉發生規模4.9地震，深度17.9公里，最大震度4級。

九、編號26，06：43，台東縣長濱鄉發生規模4.6地震，深度23.9公里，最大震度3級。

十、編號27，09：55，花蓮縣豐濱鄉發生規模4.5地震，深度12公里，最大震度3級。

十一、編號28，12：25，花蓮縣豐濱鄉發生規模4.5地震，深度21公里，最大震度3級。

▼氣象局發布4次防災告警訊息。（圖／記者許力方攝）

