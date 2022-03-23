矢板明夫：俄烏讓日人認清敵人！　日民調8成憂「陸對台日動武」

▲日本民調顯示，有8成民眾擔憂中國大陸會攻打台灣或日本。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭引發全球撻伐，更有人提出「今日烏克蘭，明日台灣」的觀點。對此，不僅台灣民眾擔憂，位於鄰國的日本也同樣關注。根據多家日媒共同舉辦的民調顯示，有超過8成的日本人擔心中國大陸會像俄羅斯進攻烏克蘭一樣，以武力攻打台灣或日本。

《產經新聞》台北支局長矢板明夫22日晚間在自己的臉書粉絲專頁寫道，《產經新聞》、《共同社》以及《富士電視台》等3間日媒共同舉辦的民調中，有84%的受訪者認為，中國大陸有朝一日可能會如同俄羅斯一樣，對台灣或日本動武，並對此表示擔憂。其中有一半的受訪者是比較擔心，另一半則是非常擔心。

矢板明夫直言，這個數字可能比台灣還要高。他分析，可能是因為日本的主流媒體雖然多少都曾受到中國認知作戰的影響，但是基本上還是站在了自由民主的陣營，因此很少有人會替中國大陸或是俄羅斯說話。

在同一份民調中，更有超過20%的受訪者認為日本應該與美國「核共享」，也就是與美國共同擁有核武器，這個數字來到歷史新高。不僅如此，首相岸田文雄的支持率也在一個月內上升3%，達到65%以上。他認為，雖然岸田文雄還沒有什麼明顯的政績，不過俄國攻打烏克蘭，的確也增加了民眾的危機感與政府的向心力。

談到俄烏戰爭，矢板明夫說，俄羅斯日前因為不滿日本加強對俄制裁強度，因此宣布退出和平條約的協議，對此日本人則是拍手叫好。因為事實上，俄羅斯過往總是靠著這個談判向日本索取各種好處，然而實則沒有意願真正把北方領土還給日本。

除此之外，他也提到，俄烏衝突就像上天對日本人潑了一盆冷水，很多人都清醒了，並認清誰才是真正的朋友、誰才是敵人，無論如何對日本或台灣而言都是好事。

日本前首相安倍晉三22日邀請總統蔡英文參加日華議員懇談會總會的年度大會，會後他則在臉書上表示，在堅決反對用武力改變現狀的問題上與蔡總統達成了一致。矢板明夫則認為，日本政治人物越來越敢發言，也希望台日關係能夠越走越近。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》