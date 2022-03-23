花蓮6.6強震搖醒全台　保命3步驟、避難包12必備物一次看

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，全台有感，不少民眾都是在睡夢中被驚醒。新北市消防局透過臉書PO文分享「抗震保命3步驟」，分別為趴下、掩護、穩住，震後記得要立即檢查瓦斯、水電管線以及房屋有無毀損，平時則可以提早準備避難包，可放入的物品包含手電筒、收音機、防災食品、保暖衣物、急救包、飲用水等等。

花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，之後大小餘震不斷，從凌晨1時至清晨7時40分，若計算有編號的顯著有感地震，一共有9起，讓許多台灣民眾被震到不敢睡覺，或是剛要入睡又被搖醒。

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▲遇到地震記得保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

新北市消防局23日在臉書「新北消防發爾麵」PO文提醒，發生地震當下，民眾千萬別忘記「抗震保命3步驟」，分別為趴下、掩護、穩住，震後也要記得立即檢查瓦斯、水電管線及房屋是否受到毀損，並保持出入口暢通，若遇到餘震，請謹記「趴下、掩護、穩住」步驟，躲在桌子底下或牆角，同時護住頭頸。

▲台東縣長濱鄉永福社區的居民被地震嚇到跑出家門，整晚不敢睡覺。（圖／記者楊漢聲翻攝）

新北市消防局加碼分享過去的抗震文章，內容提到，若民眾是在浴室遇到地震，可以採取低姿勢並用手保護頭部；若是在廁所，要注意懸掛的鏡子、櫥櫃或架上的物品是否會掉落；若附近沒有桌子可以躲，在床上可用枕頭保護頭部，在室內要遠離玻璃、吊燈或易倒塌的物品；若是在戶外，可以往空曠處疏散。

除此之外，新北市消防局表示，民眾平時也可以提早準備避難包，基本要攜帶的品項共有12種，分別為手電筒、收音機、防災食品、保暖衣物及用品、急救包、瑞士刀、飲用水、雨衣、厚手套、證件影本及緊急通訊、衛生用品及個人藥物、哨子。

▼台東道路多處落石崩落。（圖／翻攝自Facebook／台東縣長饒慶鈴）