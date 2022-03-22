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大陸 大陸焦點 特派現場

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

▲▼中國東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

▲中國東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸東方航空MU5735航班21日下午從昆明飛廣州途中，於廣西梧州藤縣墜毀，機上包含9名機組員共132人生死未卜。劉志宏是這段1小時55分鐘航程的常旅客，登上飛機的前一天，剛剛收到了自己的婚紗照。2022年，是他新生活的開始。這天對於他和新婚妻子來說，只是又一次短暫的、尋常的分別。

據《人物》報導，3月21日，昆明天氣晴。13點15分，比原計劃推遲了5分鐘，MU5735載著132名乘客從昆明長水機場起飛，準備飛往廣州。飛機上，旅客123人，機組成員9人。

劉志宏在廣州的互聯網公司工作，妻子則在昆明生活，因為短期內無法到昆明生活，「只能靠多回家了。」他曾答應妻子，「想我了就立馬飛過去看妳」、「現在爭取每月回家3次，然後消除異地的感覺」。

去年，他和女友領了結婚證，裝修了他們的房子，決定「以後我們做什麼都是兩個人」。他們即將舉行婚禮，在邀請函上，他們計劃印上一個 QR Code，裡頭是他們的戀愛故事，他們的戀愛故事都被劉志宏記錄在了一個微信公眾號上。愛情故事裡，他們一個是紅豆先生，一個是樹子小姐。

2019年冬天，他們相遇，那時他們還並未確定關係，他在文章結尾告訴讀者，或許也是在告訴自己，二人的故事未完待續，永不停更。接下來，就有了從初見到相愛一系列的樸實記錄，有時，他會分享寫給愛人的情詩，有時，是一些生活細節。愛，是劉志宏在文章中最常提到的詞。

2021年，為了維持這段戀情，他坐了有生之年最多次的飛機。2021年1月3日，他曾在自己的公眾號寫道，「我覺得陪伴是一段感情最本質的東西。談戀愛也好，結婚了也好，古稀耄耋也好，一段感情最重要的東西莫過於陪伴。今年我坐了有生之年最多次的飛機。也給自己定了一個規則：不允許超過兩個月不見面。時間妥當、疫情允許的情況下，會義無反顧地去找妳。」

最新的一篇推文則定格在2021年12月26日，劉志宏在文末分享了自己的結婚證。照片中，樹子小姐穿著白色上衣，紅豆先生穿著灰色西裝，戴著藍色條紋領帶，他們面對鏡頭都是笑著的樣子。在戀愛的時候，他就已經起好了他們孩子的名字，叫劉知念。

徐強（化名）是劉志宏的同事，22日早上8點多得知他就在MU5735上。他第一時間通過工作軟體給劉志宏打電話，打的時候他就在想，一定要有人接啊，但最終無人接聽，「眼淚一下子下來了，劉志宏是個非常真實、非常陽光的男生，許多跟他沒有工作交集的同事也會看他的公眾號文章。」

根據「飛常准」信息顯示，MU5735在14點20分時，飛行高度是8869.68公尺，但在隨後的兩分鐘內，120秒裡，飛機高度驟降了7000多公尺，快速地墜落後，失去了任何消息。

目前，距離空難發生已經過去了24小時，官方仍未發現遇難者。

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