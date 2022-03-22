　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

記者蔡儀潔／綜合報導

東航客機墜毀已經超過24小時，除了132名遇難者外，黑盒子也仍未被找到。有專家分析，難點是事故發生在山上，樹林相當茂密，沒有大路讓救援隊伍上去，「儘管火已經撲滅，救援難度依然沒有降低。」現場救援人員則指出，針對黑盒子的搜尋主要依靠無人機以及人力，這也增加了難度。

▲▼中國東航一架波音737-800型客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

▲客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

據《北京青年報》報導，墜機事故發生後引發了山火，但很快被撲滅。中國政法大學航空與空間法研究中心研究員、北京藍鵬律師事務所主任張起淮指出，根據現場訊息，現在救援的難點是事故發生在山上，空難區域的樹林相當茂密，目前沒有大路可以讓救援隊伍上去，大型機械不能開，直升機能否使用仍存疑。

他表示，上述這些困難會讓救助特別不容易，這是非常現實的問題，「儘管火已經撲滅，目前為止來看，救援難度依然沒有降低。」

▲▼ 東航墜機,撿到錢包。（圖／大象新聞）

▲有村民撿到疑似遇難者的錢包。（圖／大象新聞）

隨著救援工作展開，現場發現了失事飛機的部分殘骸碎片，以及散落的、燒壞的身份證件和錢包等物品，但飛機的黑盒子尚未找到。

現場救援人員指出，由於飛機墜毀現場在山林間，針對黑盒子的搜尋主要是依靠無人機以及人力進行，這也增加了搜尋難度。

▼ 現場的飛機殘骸。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼ 東航墜機,東航空難 。（圖／翻攝自央視新聞）

張起淮介紹，黑盒子的正式名稱為「飛行記錄儀」，主要安裝在航空器上，是用於調查航空事故和意外的電子記錄設備；從目前的資訊來看，現在尋找黑盒子難度比較大。現場的飛機碎片都要撿起來，然後配合儀錶、黑盒子等，這就能還原當時飛機的速度、高度，發動機轉速、溫度，然後判斷當時發生了什麼。

事故發生以後，廣西衛健委組織12名重症、燒傷、骨外科專家趕赴藤縣支援。各地首批心理專家50餘人正在陸續趕往現場。對此，張起淮表示，空難事故發生以後，家屬的善後是工作的一大重點，要重視家屬的心理輔導，救援人員也需要心理輔導，因為一些搜救人員可能第一次見到現場，對他們的心理輔導也能提高搜救效率。

此外，張起淮提醒，墜機發生後零部件到處散落，事故調查期間肯定會劃定禁區，普通人不要因為好奇去試圖窺探，更不能用無人機或者其他工具拍攝，干擾救援工作，也不要相信一些網上傳播的未經證實的影片和照片，給救援工作帶來困擾。

►「天成文旅華山町」一泊一食2000元有找！

ET快訊
「台大五姬」資工彌認了小9歲姐弟戀　同框照閃炸
清明節前後「3生肖」財運旺爆　有望加薪發大財
她肚臍流湯　醫驚見「詭異粉肉塊」：是胃癌
東航客機「詭異垂直下墜」7000公尺！　前機師分析：恐是人為
33歲男躲過失事航班　全因妻子一句話
快訊／高雄「轎車燒成火球」　畫面曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

馬爾濟斯走失！遇善心人送派出所　警助PO文尋主人...女飼主重逢淚奔

粿粿公布婚訊離開兄弟啦啦隊　再添3新成員！17人歷代最多

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

本來要訂失事航班！33歲男聽妻一句話　怨「浪費時間」卻躲過墜機

東航空難傳「找到罹難者」！搜救人員：現場發現機翼和遺體

「麻豆傳媒」供片團隊被捕！24人年拍50部片…牟利超過2000萬

搭上MU5735死亡班機！新婚男承諾妻「想我立刻飛去看妳」竟成永別

東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

港增14152例！港大估440萬、6成人已染疫　籲準備「走向風土病」

陸網傳遇難東航機組人員名單　第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

周圍都是共犯！遭拐婦女「報警沒用」　農村猶如人間煉獄

東航墜機24小時仍未發現遇難者！家屬崩潰大哭　五大疑雲追真相

24歲少婦「早產5胞胎」機率6000萬分之一！尪心情複雜：壓力特大

雙魚座只愛幻想？　女歌手揭真實面：要打破所有迷思

《辣妹過招》校草出櫃情定男主持人！　海邊浪漫婚禮7萬人朝聖

柯文哲元旦「罰站之謎」真相揭曉！他曬北市府回函反嗆陳佩琪

港女星不戴口罩「怒踹錄影鄰居」！攻擊畫面全拍下　遭判即時入獄

教宗致電 　澤倫斯基：教宗是烏克蘭「最期待客人」

雲嘉南分署自辦職前訓練招生　展現結訓成果

國發會：外賓來台均按防疫規定辦理　沒有產生所謂防疫破口

起司片下鍋炸30秒變「隱藏版美食」！成品5000人看呆：氣死

獨／《咒》李若男老公是金鐘男星！　南京帶女鬼回家：上輩子欠債

吃甜食更容易洗腎！台灣人「洗腎4大真相」曝光：6成活不過10年

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

東航墜機24小時　五大疑雲追真相

東航離奇筆直墜落！前飛行員曝2可能原因

東航空難找到遺體了！搜救人員曝新進度

6親友搭上東航失聯！他臨時改航班躲一劫

火場護愛妻躲陽台！老公肉身擋火硬挺身亡

22歲妻搭死亡航班　夫悲：剛結婚5月

東航垂直墜機　2現象極罕見

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

墜毀客機唯一幸運兒！竟跑去紋眉

東航最後時刻飛行員在努力挽救！雷達數據曝

承諾愛妻「想我立刻飛去看妳」！他搭上死亡班機

更多熱門

相關新聞

承諾愛妻「想我立刻飛去看妳」！他搭上死亡班機

承諾愛妻「想我立刻飛去看妳」！他搭上死亡班機

大陸東方航空MU5735航班21日下午從昆明飛廣州途中，於廣西梧州藤縣墜毀，機上包含9名機組員共132人生死未卜。劉志宏是這段1小時55分鐘航程的常旅客，登上飛機的前一天，剛剛收到了自己的婚紗照。2022年，是他新生活的開始。這天對於他和新婚妻子來說，只是又一次短暫的、尋常的分別。

陸網傳遇難東航機組人員名單 第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

陸網傳遇難東航機組人員名單 第二副機長倪龔濤家屬確認執飛

東航墜機24小時　五大疑雲追真相

東航墜機24小時　五大疑雲追真相

東航死亡俯衝9千米　恐1部位失靈釀災

東航死亡俯衝9千米　恐1部位失靈釀災

專家：東航飛機「數據極不正常」

專家：東航飛機「數據極不正常」

關鍵字：

東航廣西墜機東航墜機墜機空難專家黑盒子

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

台灣金針菇驗出「致命細菌」！　FDA緊急公告

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

1萬8請婚禮主持人！「爽自拍喬奶」整場狂出包

《全明星》粿粿爆已懷孕2個月！

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

左左右右要升國三了！甜美近況曝光

鋼筋上卡齒輪？內行一看驚讚：施工很實在

麥當勞停賣18年「神級漢堡」復刻回歸

蘇慶儀「最後慘死」全因2導火線！她：真的欠殺

美靈媒告訴她改住台灣別去中國　神預言發生了

台電情殺兇嫌身分曝　前棒球國手持刀殺害女友

快訊／本土+10「分布4縣市」　另增79例境外移入

舞蹈正妹婚後胖35公斤　老公：日子有趣多了

朱芯儀首摘假髮拍片！　樂觀談副作用：天然的腮紅

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

開箱拉斯維加斯近百坪豪宅　新裝潢1800萬台幣拎包入住

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

楊祐寧「猛搖車」惹怒林心如：好煩喔！　《華燈》花絮公開..蘿絲「紫薇上身」XD

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

耳邊「多金肉搏戰」激烈開打　媽在旁淡定追劇當作沒看到

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面