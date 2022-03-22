東航墜機黑盒子仍未找到　他揭難點：樹林茂密「大型機械不能開」

記者蔡儀潔／綜合報導

東航客機墜毀已經超過24小時，除了132名遇難者外，黑盒子也仍未被找到。有專家分析，難點是事故發生在山上，樹林相當茂密，沒有大路讓救援隊伍上去，「儘管火已經撲滅，救援難度依然沒有降低。」現場救援人員則指出，針對黑盒子的搜尋主要依靠無人機以及人力，這也增加了難度。

▲客機21日於廣西梧州藤縣墜落。（圖／路透）

據《北京青年報》報導，墜機事故發生後引發了山火，但很快被撲滅。中國政法大學航空與空間法研究中心研究員、北京藍鵬律師事務所主任張起淮指出，根據現場訊息，現在救援的難點是事故發生在山上，空難區域的樹林相當茂密，目前沒有大路可以讓救援隊伍上去，大型機械不能開，直升機能否使用仍存疑。

他表示，上述這些困難會讓救助特別不容易，這是非常現實的問題，「儘管火已經撲滅，目前為止來看，救援難度依然沒有降低。」

▲有村民撿到疑似遇難者的錢包。（圖／大象新聞）

隨著救援工作展開，現場發現了失事飛機的部分殘骸碎片，以及散落的、燒壞的身份證件和錢包等物品，但飛機的黑盒子尚未找到。

現場救援人員指出，由於飛機墜毀現場在山林間，針對黑盒子的搜尋主要是依靠無人機以及人力進行，這也增加了搜尋難度。

▼ 現場的飛機殘骸。（圖／翻攝自央視新聞）

張起淮介紹，黑盒子的正式名稱為「飛行記錄儀」，主要安裝在航空器上，是用於調查航空事故和意外的電子記錄設備；從目前的資訊來看，現在尋找黑盒子難度比較大。現場的飛機碎片都要撿起來，然後配合儀錶、黑盒子等，這就能還原當時飛機的速度、高度，發動機轉速、溫度，然後判斷當時發生了什麼。

事故發生以後，廣西衛健委組織12名重症、燒傷、骨外科專家趕赴藤縣支援。各地首批心理專家50餘人正在陸續趕往現場。對此，張起淮表示，空難事故發生以後，家屬的善後是工作的一大重點，要重視家屬的心理輔導，救援人員也需要心理輔導，因為一些搜救人員可能第一次見到現場，對他們的心理輔導也能提高搜救效率。

此外，張起淮提醒，墜機發生後零部件到處散落，事故調查期間肯定會劃定禁區，普通人不要因為好奇去試圖窺探，更不能用無人機或者其他工具拍攝，干擾救援工作，也不要相信一些網上傳播的未經證實的影片和照片，給救援工作帶來困擾。