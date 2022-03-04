發票換原生樹種　林務局關山工作站陪您一起碳循好森活

▲發票換原生樹種，民眾排隊領苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處辦理111年植樹月第一場贈苗活動，由關山工作站於3月4日上午10時在海端布農文化館舉辦，現場準備14種將近800株的苗木，吸引約百位民眾爭相拿著1—3月的發票換取苗木。

贈苗現場除發送七里香、金毛杜鵑、桃金孃等開花植物，還有蘭嶼羅漢松、金新木薑子等庭園觀賞樹種，也配合贈苗地點為布農族的生活區域，備有光臘樹、青剛櫟、黃連木、印度苦櫧及蘭嶼烏心石等可供木材利用的大型喬木植物，更特別的是台灣原生的果樹—台灣香檬，這類似檸檬的果樹所生的果實可榨汁飲用，非常適合住家栽植。

▲發票換原生樹種，民眾排隊領苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年林務局植樹月以「森活的碳循」為主題，透過民間齊力為周遭環境增添林木面積的方式，可增加大自然吸收空氣中二氧化碳，並轉化為有機碳存放在植物體內，達到改善空氣及調節溫度的作用，還能讓你在家「森」呼吸。

台東林管處精心挑選超過20種適合種植於台東的原生植物，配合不同的贈苗地點準備不同的苗木辦理贈苗活動，今年的植樹月贈苗活動還有7場，各場次詳細資訊可上林管處官網（https://taitung.forest.gov.tw/）查知，有興趣的民眾可以拿著1—3月的發票到不同的場次換取苗木，所收集的發票會捐贈公益團體，不僅一起努力「碳循新森活」，同時也達到做公益的效果。