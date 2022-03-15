中國「國寶熊貓是畜生」快餓死能殺來吃！　台灣遇2因素也可吃

▲羅翔認為，熊貓是畜生快餓死當然能吃。（圖／台北市立動物園提供，下同）

記者許展溢／台北報導

中國政法大學刑法學教授、知名法學家羅翔常透過拍影片，解決不少觀眾問題，有人問快餓死能吃國寶熊貓？他肯定表示「當然能吃」，要燒或烤都可以。林務局回應，若遇戰爭或不可抗力2種因素，政府發布相關緊急時，屆時則依命令內容辦理。

羅翔說明什麼叫做緊急避險跟正當防衛，舉例被張三追殺，他卻把李四一推，騎著李四摩托車跑了，這叫緊急避險，還有自然力侵害，保命重要，颳颱風把輪船貨全卸掉，但只卸了仇人的貨，自己的一批都沒卸，這也叫避險，因避險不考慮動機。

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羅翔提到有同學問了讓他崩潰的問題，快被熊貓咬了能不能緊急避險？「熊貓是畜生啊，人跟畜生哪個更重要啊，熊貓是國寶，不過是個寶貝罷了，但人是無價之寶，人永遠高於動物。」

▲熊貓能吃與否，林務局表示，若政府發布相關緊急命令時，屆時則依命令內容辦理。

至於快餓死真的能把熊貓吃了？羅翔指出，「當然可以吃，吃燒的吃烤的都可」，如果快凍死，甚至還能把熊貓皮趴下穿在身上，都叫做緊急避險，當然前提是在危險情況，客觀上的確符合故意殺害珍危野生動物罪的構成要件，但這屬於違法阻卻，人命跟熊貓當然是人命重要。

還有人問若要被熊貓咬死了，能打死熊貓？羅翔反問，熊貓跟人哪個更貴，熊貓是國寶，但我們是人，「是無價之寶」，重申都快餓死了，見到熊貓要幹嘛？「直接吃掉它，把牠皮趴下來，因為冷，見熊貓吃熊貓、見金絲猴吃金絲猴、見東北虎吃東北虎，這都叫做緊急避險。」

▲林務局提醒，如果沒有特殊原因獵捕或宰殺保育類野生動物，會依野保法辦理。（圖／記者陳靜攝）



林務局表示，台灣黑熊屬瀕臨絕種保育類野生動物，獵捕或宰殺等相關行為應依野保法規定辦理。另依《野生動物保育法》第21條第2項規定，「保育類野生動物有危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖，在緊急情況下，未及報請主管機關處理者，得以主管機關核定之人道方式予以獵捕或宰殺以防治危害。」

林務局強調，惟若遇戰爭或不可抗力之因素，政府發布相關緊急命令時，屆時則依命令內容辦理。如果沒有特殊原因獵捕或宰殺保育類野生動物，則依野保法第41條，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。