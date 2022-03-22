尾隨正妹要LINE屢傳訊騷擾　噁男放話「妳一定會被XX」下場曝

▲正妹遭搭訕男傳訊息恐嚇「妳一定會被強姦」，驚恐報案提告。（示意圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

記者黃哲民／台北報導

北市一名姜姓男子前年深夜搭訕一位正妹，取得對方LINE與IG帳號後屢傳訊息騷擾，卻都石沈大海，姜男惱怒，竟對女方放話「妳一定會被強姦的」、「老鼠越跑，貓越會喜歡抓」等語，女方被嚇得惶惶不安、報警求助，姜男到案企圖狡辯帳號遭盜用，仍被識破，一審依恐嚇危害安全罪判刑6月，姜男上訴並與女方達成調解，二審改判他緩刑4年，須提供150小時義務勞務及參加法治教育2場次定讞。

判決指出，具有碩士學歷、從事電子業務工作的姜男，前年（2020年）7月深夜10時許，在北市敦化北路一家超商裡巧遇本案受害女子，當場被煞到，先假裝講手機趁隙拍下對方容貌，再尾隨對方回到住處公寓，謊稱自己是同棟住戶，騙女方打開一樓鐵門，搭訕索取LINE及IG聯絡方式。

當時天色很黑、四下無人，女方害怕自己安危，只好跟姜男互加好友以便脫身，姜男事後屢傳訊息，女方都不回應，姜男惱怒，4天內密集丟訊息對女方放話「等著看，妳一定會被強姦的」、「我注意妳好久了」，還說出女方住哪一戶，揶揄「幹嘛把窗簾拉起來」，並恫嚇「有沒有玩過貓捉老鼠」、「「老鼠越跑，貓越會喜歡抓」等語，還附上女方在超商遭偷拍照片。

▲正妹遭搭訕男傳訊息恐嚇「妳一定會被強姦」，驚恐報案提告。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

正妹被嚇到不行，報警求助。將男到案一概否認，辯稱剛好與女方在同一家超商購物被監視器拍到，自己的LINE與IG帳號遭盜用於騷擾女方，並企圖以LINE客服信件佐證他的帳號，在同年5月到7月底，有多次由第三方人士及裝置多角執行帳號情形。

法官查明傳恐嚇訊息給女方的帳號，綁定的手機門號就是姜男唯一使用的號碼，LINE客服信件只是提醒有其他裝置登入帳號，而非證明帳號遭盜用，何況姜男在警詢時說溜嘴，承認使用本件犯案用的帳號，只是後來改口翻供。

法官指女方證稱遭恐嚇後一直惶惶不安，深怕姜男來找麻煩，可見十分恐懼，姜男卻無任何歉意與悔意，一審依恐嚇危害安全罪判刑6月、得易科罰金18萬元。姜男上訴請求輕判，並與女方達成調解，切結不得接近、監視、跟蹤及騷擾女方。

檢方指姜男有竊盜前科，還曾因妨害自由被送辦，雖不起訴，仍建請本案不宜給姜男緩刑。二審高院日前駁回姜男上訴、維持一審刑度，但考量姜男應已知警惕、不會再犯，因此宣告姜男緩刑4年並付保護管束，且須提供義務勞務150小時、接受法治教育2場次，以觀後效，若違反緩刑附加條件，可撤銷緩刑，全案定讞。