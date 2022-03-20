騷擾女警+勤務中喝酒！保七中隊長調職原因曝　反鎖槍械室遭送辦

記者鄧木卿／台中報導

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，因不滿職務調動，19日深夜11時把自己反鎖在槍械室。他指控長官邪裡邪氣，「領槍彈準備使用最激烈的手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，所幸經過3小時的溝通後已離開槍械室。保七總隊長李政曉上午召開記者會表示，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，總隊已依法函報地檢署偵辦。

▲保七總隊長李政曉（中）表示，中隊長反鎖槍械室抗議，將依恐嚇罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

李政曉表示，莊理德前因108年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；109年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因111年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，並於3月18日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

莊員對於職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，3月19日22時50分許，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室後，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，本總隊已依法函報地檢署偵辦。

另該員行為，處事不當違紀部分，陳報請警政署，組成專案小組調查相關事實後再追究其相關的行政責任，至其訴求，警政署亦會秉公進行調查。