保七中隊長反鎖槍械室被送辦　台灣警察權益協會緊急聲明

▲保七中隊長莊理德反鎖槍械室結果被送辦。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，因不滿職務調動，19日深夜11時把自己反鎖在槍械室。他指控長官邪裡邪氣，「領槍彈準備使用最激烈的手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，所幸經過3小時的溝通後已離開槍械室。台灣警察工作權益推動協會緊急在臉書發出兩點聲明，要求暫停處分，呼籲注重法治精神而袪除人治色彩，才是統領警察機關的根本原則。

▲台灣警察工作權益協會呼籲暫停處分。（圖／台灣警察工作權益推動協會臉書）

保七總隊長李政曉上午召開記者會表示，莊理德對於職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，3月19日22時50分許，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室後，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，本總隊已依法函報地檢署偵辦。

李政曉還細訴莊員「前科」，108年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；109年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因111年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

台灣警察工作權益推動協會發出兩點緊急聲明：

一、人事處分應遵循正當法律程序，以及武器平等、申辯權的實踐，但在本會協助個案，警察機關大多拒絕提供受處分人案件資訊，也未重視「申辯」，而只能「陳述」，甚至曾經遇過個案只能調閱到「空白的會議紀錄」的荒謬狀況。從本案當事人聲明觀之，顯見也有相關程序不透明與不平等的問題，本會主張保七總隊應暫停相關人事處分，相關程序亦應重置與重開。

二、本會往年有與警署建議有關人事調動，應注意警察人員家庭照護問題，但始終未有制度上的明確解決，本會主張，警察人員之調動，應參考勞基法調動五原則，調動應以不過度影響其生活與家庭的條件下為之。

公平公正的程序才能避免紛爭，注重權益需求的人事管理才能合理，本會要再呼籲，警察人員當受各類基本權保障，注重法治精神而袪除人治色彩，才是統領警察機關的根本原則。