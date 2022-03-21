不滿Call in警廣被掛電話　男5度嗆台長「林刀西郎溜」下場曝

▲簡男僅因不滿Call in警廣被掛電話，就5度怒傳簡訊恐嚇分台台長。（圖／資料照／記者劉昌松攝）



記者林冠吟／台北報導

簡姓男子僅因不滿Call in至警廣時遭掛斷電話，5度傳送恐嚇簡訊給全國治安交通網簡訊專線臺北分臺林姓台長，怒嗆「林刀西郎溜」、「妳消極掰，會知道後悔機會都沒有」、「沒有被捅X眼一臉大便臉」、「一命抵命不知道鄭捷在耍兒戲」等語。台北地院審理後，依5個恐嚇危害安全罪，判處簡男應執行拘役100日，得易科罰金。

判決書指出，簡男為警廣之聽眾，但僅因不滿在Call in時遭掛斷電話，在取得台長的聯絡方式後，5度傳簡訊給林姓台長嗆聲，「七點到八點主持音調妳家是死死溜、林刀西郎溜」、「四十個人來懷生國中堵我一個人，我二話不說從帶頭的腦袋一棒子下去，沒兩個月送醫不治。」、「阿國洪宗適最喜歡被捅屁眼，林XX說她也想都沒人要捅她啦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「同樣以命抵命不知道鄭捷在耍兒戲」等語，讓台長氣炸怒告。

台北地院審理後，審酌減男不思以理性方式表達意見，加上簡男曾因傳簡訊恐涉警廣而遭判有罪定，且至今未向台長道歉，依5個恐嚇危害安全罪，判他拘役100日，得易科罰金。