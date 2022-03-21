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社會 社會焦點 保障人權

打監護權官司驚收「神秘信」　單親媽嚇壞控「前夫正宮」恐嚇

▲▼「黑暗面」駭客團體。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲單親媽媽收到公務信封裡面裝著孩子年幼的照片，懷疑是前夫的新婚妻恐嚇要不利孩子。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓單親媽媽去年突然收到1份來自公務機關的公文封，裡面有鄭女孩子小時候的照片、匯款單，還有1張前夫身分證影本，影本上配偶欄的名字被貼上其他女人的名字，鄭女擔心孩子遭遇不利，控告前夫的新婚妻涉嫌恐嚇，但因信封內外都沒採集到任何人的指紋，也沒有要加害於人的訊息，台北地檢署調查後，21日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

據了解，鄭女和前夫離婚後，自己帶著2人的孩子生活，前夫另外娶了1位在地方公務機關工作的女子為妻，2021年間，鄭女和前夫打官司爭奪孩子的監護權之際，家中來了1封前夫新婚妻工作的公務用信。

鄭女打開信封，裡面有3張她和孩子小時候的合照，1張前夫的身分證影本，身分證上的配偶欄被人貼上了1張紙條，紙條寫著前夫的新婚妻名字，還有1張過去代前夫轉帳的匯款單，鄭女認為，只有前夫的新婚妻才會知道她的住址，還想用這些私人物品讓她心生畏懼。

前夫的新婚妻到案表示，她的確有時候會把公務信封帶回家，但她不認識鄭女，也不知道小孩照片和其他2樣東西是怎麼來的，新婚妻否認有寄這封信。

由於這個公務信封沒有寫明寄件人，裡裡外外都沒有採集到任何可疑指紋，而且信封內除了照片、身分證影本、匯款單外，沒有留下任何隻字片語，無法確認寄信者身分，也不清楚寄信意圖，因此檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

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