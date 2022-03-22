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賴清德成大講座驚呆了！問未來要做什麼　41％學生秒回：躺平族

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大研究生協會21日晚上舉辦「未來．南方．青年」講座活動，邀請賴清德副總統以成大校友出席演講，賴清德即時民調「未來要做什麼？」時，意外竟有4成以上學生想做「躺平族」，讓賴清德當場傻眼，但他還是努力鼓勵成大學弟妹迎向未來，勇敢面對挑戰，把握機會蛻變為天鵝，實現自我，也成就更美好台灣。

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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賴清德一開始，先以APP掃描QR Code的方式，調查並統計現場學生未來的志向。結果有41％的學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力」項目，36％選擇專業職業、24％選擇創業、18％選擇公職，還有16％選擇從政。

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德看到線上民調的結果，有41％學生選「躺平族，阿姨我不想努力」項目，他只有苦笑表示：「這也要先找到可以訴苦的阿姨」才行。賴清德副總統也分享最近讀了巴菲特自傳，「如果有人能在大樹下舒適的躺平，是因為他很久之前就種了一棵樹。」

賴清德以 2022年各項最新調查指數指出，台灣在民主指數、經濟成長、安全指數及快樂排名都是亞洲第一，而在疫情復甦指數、健康照護指數都是世界第一，晶圓代工市占更是全球第一。

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德在演講中談到全球在2020的新轉變的重要課題，也就是新冠疫情、地緣政治、工業4.0及氣候變遷。並提出自覺Self-awakeness、跨域Wide、人工智慧AI、淨零Netzero及社群 Social等解決方向。取英文字首也就是SWAN天鵝的意思。

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

您對於自己未來的想像的是什麼？賴清德副總統在投影片上列舉現今的名人，例如台積電創辦人張忠謀、諾貝爾獎得主馬拉拉、五月天樂團、HBL球隊、為國爭光的郭婞淳、歌手蔡依林、投資之神巴菲特、烏克蘭總統澤倫斯基、SpaceX創始人馬斯克及衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞等人，賴清德指出，這幾位人物共同點就是充滿理想與熱忱；而由於澤倫斯基排在正中間，賴副總統開玩笑說：「我並不是要大家都夢想成為總統喔。」引起現場一陣笑聲。

賴清德為成大醫學院學士後醫學系80級畢業生，並曾在成大醫院擔任醫師多年。賴清德表示，當年只想當醫生，所以很用功讀書，但後來因緣際會認識民主前輩，為了讓台灣更好而投身政界。「同時也非常感謝台南市民始終如一大力支持。」

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德告訴學弟妹，在校所學也許與未來做的事不盡相同，但並不妨礙未來發展，例如自己學醫卻從政，而他在醫學院學到醫療專業、實事求是的邏輯、人權的觀念培養，以及臨床訓練上誠實、務實、踏實的態度都對他影響至深。

演講後賴清德副總統接受現場提問，被問及從政的決定及2024年是否有所動作。賴清德則回應「目前沒有想這些。」

▲賴清德副總統以成大校友身份出席演講，並與學弟妹們現場交流對話，賴清德以APP線上民調「未來要做什麼？」時，逾4成學生答案讓他傻眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成功大學校長蘇慧貞代表成大，歡迎傑出校友賴清德副總統回校演講，蘇慧貞校長說：「賴副總統從在成大開始從未迴避責任，也從未迴避思考，相信大學長可以帶給我們新的思考方向。」

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關鍵字：

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