台南首創聊天機器人與學生互動　共談防治校園數位性別暴力！

▲台南市推出全國首創結合Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，融入情境、自我保護影片及求助專區，讓學生透過與機器人聊天的方式，獲得正確自我保護觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強推動校園性平政策，台南市將每年3月第4週訂為性別平等教育週，2022年更推出全國首創結合Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，融入情境、自我保護影片及求助專區，讓學生透過與機器人聊天的方式，獲得正確自我保護觀念。

在21日宣傳活動中，黃偉哲市長也提及，今年擴大補助台南市國中小購置生理用品予經濟弱勢女學生的登月計畫，透過多元方式強化師生性別平權與自我保護意識。

黃偉哲市長時表示，有鑒於數位性別暴力事件日益增加，除了要留意辨識網路虛擬世界的危險，提防他人誘騙取得學童私密影像，也須強化學生法治觀念，所以今年性別平等教育週宣導主題特別定調為「防治數位性別暴力」，推出全國首創結合Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，主題內容包含數位性別暴力、自我保護影片及求助專區等，希望以多元活潑的宣導方式加強學生自我保護觀念。黃市長同時表示，台南市登月計畫延續去年度試辦補助經濟弱勢學生衛生用品的構想，今年擴大補助對象，預計受惠人數達2577人，全力營造性別友善的城市。

教育局鄭新輝局長表示，近來網路誘拐兒少騙取私密影像或自拍影像遭流傳事件頻傳，更衍生性勒索的情況，所以今年性平教育宣導週擇定「防治數位性別暴力」為主題，並透過Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，主動推播認識數位性別暴力、情境式的兒少自我保護影片及求助管道等，請各級學校結合相關課程及法治教育宣導，以提升學生對於數位性別暴力事件的因應及法律知能，降低成為網路世界受害者的風險，並避免成為觸法之加害者的可能。

教育局表示，「數位性別暴力OUT」聊天機器人已同步全面上線，使用聊天機器人並於4月底前填寫回饋意見，還可以抽獎送好禮，請臺南市每位親師生多多參與，認識數位性別暴力，勇敢拒絕和求助，共同守護學童成長環境。