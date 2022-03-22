東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

記者閔文昱／綜合報導

中國東方航空載有132人客機，21日在廣西梧州藤縣墜機，目前死傷不明。微博「航空物語」發佈一張Flightradar24顯示圖，指該航班出現「驟降」，而梧州北辰礦業監視器更錄下飛機墜落畫面，引發各界討論。對此，有前飛行員就分析了墜機的2大可能因素。

微博「航空物語」發佈一張Flightradar24顯示圖，畫面可見MU5735航班出現了驟降，並推測速度和高度在梧州附近出現驟降，從原本近9000公尺的高度突然朝下墜落，梧州北辰礦業監視器更錄下該架飛機幾乎是機頭朝下、筆直俯衝，迅速消失在樹林當中。

▲墜機航班曾出現「驟降」。（圖／翻攝自微博）

大陸一名前飛行員就表示，飛機筆直下墜的案例相當罕見，從失事影片來看，該架客機在下墜過程中看似機身並未折斷，因此客機大概率沒有發生空中解體，而在機身完好、機翼未受損情況下，客機垂直墜落的其中種一種可能性，就是飛機傳感器失靈，導致「死亡俯衝」。

據指出，某些特殊情況，飛行員在手動飛行模式時，若感應器發現可能有空氣動力學失速的問題，這款型號的飛機就會自動將機頭向下推，使飛機出現「死亡俯衝」的情況。

▲失事前畫面 。（圖／翻攝自微博）

該飛行員透露，第二種可能性，是該架飛機全部航空引擎停機，導致飛機失速，且飛機電控系統出現故障，全機斷電。不過也有飛安專家指出，一般飛機都有2式3套輔助系統，主要引擎停止狀態時還能供應電力，全部同時損壞應不至於發生，推測可能是操控系統失去功能，或者是機師失能、蓄意才有可能讓飛機往下直墜。

據廣西消防最新消息指出，MU5735墜機地點位於廣西梧州市附近山林處。目前，最先抵達的救援部隊發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。另外，該輛班機是由昆明飛往廣州，起飛時間為21日下午1時10分，預定降落時間為3時5分，其中機上有132人，旅客123人、機組人員9人。

▲東航已發現失事殘骸碎片。（圖／翻攝自微博／人民日報）

中國東方航空內部人士21日晚間證實，22日將停飛旗下所有的失事機型737-800客機。南航和海航回應稱，暫未接到停飛該機型的通知。

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