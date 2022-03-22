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大陸 大陸焦點 特派現場

東航孔雀垂直墜機「2現象極罕見」　山谷只有一條路…黑盒子未找到

記者許力方／綜合報導

中國東方航空一架波音737客機從昆明飛往廣州的航班MU5735，突然在廣西梧州上空失聯，之後在2分鐘內驟降約7000多米，被拍到幾乎是垂直俯衝狀態，確認墜毀在山谷，機上132人生死未卜。當地消防第一時間趕往搜救時，發現現場是三面環山的山坳，且只有一條小路能進入，現場只找到少量飛機殘骸，沒有發現關鍵的黑盒子，專家直指東航空難有2現象是極其罕見的情況。

▲▼東航MU5735失事墜毀。（圖／新華社）

▲東航MU5735失事墜毀，機上132人生死未卜。（圖／新華社）

中國民航局證實，東航航班MU5735於廣西藤縣上空失聯，並在藤縣境內一處廢棄礦區墜毀、發生森林火災。機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。當局出動無人機和數百人前往搜救，廣西消防第一時間趕赴現場時，發現事故地點是三面環山的山坳，沒有通電，只有一條小路能進入，大型救援裝備上不去，現場火勢於傍晚撲滅，除了少量飛機殘骸，最迫切尋找的關鍵飛行記錄器「黑盒子」暫時沒有發現。

▲▼東航MU5735失事墜毀。（圖／新華社）

▲▼東航MU5735失事墜毀。（圖／新華社）

飛行數據顯示，失事東航MU5735從昆明機場起飛後，一直在約8869米高度巡航，當天下午2時19分，突然從巡航高度下降，同時以約時速845公里開始驟然下降，2時21分失去雷達信號，與地面失聯。藤縣瑯南鎮莫埌村有村民聲稱，自家距離客機墜毀地點約2、3公里，當時曾聽見「轟」的一聲巨響，感覺像地震。

知名航安專家《Air Transport World》前總編托馬斯喬弗里對《中國新聞周刊》表示，「沒有求救信號，在空中沒有煙霧、以垂直姿態墜落，這是極其極其罕見的情況。」他說，民航客機完成一次飛行任務，會經過起飛、巡航和進近降落三個階段，根據3月20日及之前MU5735航班的飛行記錄顯示，失事下墜的時刻和高度，正處於客機從巡航階段轉入向機場進近階段的節點。

失事的MU5735航班的波音737-800NG客機於2015年6月10日註冊，機身塗有東航雲南分公司特有的「孔雀彩繪」，機齡僅6年10個月，屬於準新機。而737-800NG是波音公司推出的737第三代機型，截至2022年2月已在全球交付7088架。截至事故前，航空安全網絡紀錄中，該型客機僅發生過21起機體全損事件，進近降落階段失事的有16起。

▼東航MU5735機身塗有孔雀彩繪。（圖／翻攝央廣網）

▲▼東航停飛全部737-800客機。（圖／翻攝自微博／央廣網）

▼東航失事航班2分鐘內垂直驟降約7000米。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 廣西墜機,東航航空,東航墜機。（圖／翻攝自微博）

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