東航墜機132人仍未尋獲！機場設接待區「家屬崩潰哭癱」

▲東航客機墜毀，失事飛機遇難者家屬，集中坐在臨時隔離的專用區域等待消息。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國東方航空一架波音737客機今（21日）在執行昆明至廣州航班任務時，於廣西梧州上空失聯，大陸民航局證實，已確認飛機墜毀，機上共有132人仍生死未卜。據了解，廣州白雲國際機場T1航站樓特別設立事故航班乘客家屬接待區，以進行名單核對，不過現場不斷傳出痛哭哭聲，甚至有家屬哭癱在機場座椅上，場面令人鼻酸。

綜合陸媒報導，大陸東方航空一架波音737客機MU5735於21日在廣西梧州上空墜毀，廣州白雲機場為此設立家屬臨時接待區，許多失事飛機遇難者家屬，集中坐在臨時隔離的專用區域內焦急等待，有數位家屬也因悲傷過度，突然崩潰大哭，而工作人員見狀後也趕忙進行安撫。另外，也有保險公司人員前來了解旅客投保情況。

報導指出，家屬接待區雖有屏風遮擋，但從後方仍不斷傳出令人心碎哭聲，還有家屬趴倒在機場座椅上，一旁有航空公司員工接待。中國東方航空稍早發布聲明指出，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。救援部隊已在廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村神塘表附近山林發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。

東航表示，飛機失事後，公司高度重視，立即啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，「本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查。公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼！」

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