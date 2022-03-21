雙北高1日3停電炸鍋了！「確定案例」梗圖秒出　狂酸：動保入憲

▲高雄今天2起停電，黃紹庭仿照疫情指揮中心的說明圖製圖「今日全台停電快報」諷刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今天全台又發生三起無預警停電，高雄兩起、台北一起，高雄市議員黃紹庭砲轟，停電似乎成為台灣人日常生活的一部分！他更仿照疫情指揮中心的說明圖製圖「今日全台停電快報」諷刺，上頭標示鳥巢導致2件、雷神導致1件，更酸說，動保要入憲啦！保障動物權利與義務，不然都要背鍋。

黃紹庭指出，根據報導，這次北、高停電的理由，都是因為「鳥巢」所引起，發生在台北內湖地區，所造成台北市3000戶的停電。

他批評，若依照經濟部長王美花上周高雄提到315的停電標準，那台北市也是鄉下地方喔！敢不敢出來也說台北市是鄉下地方？更酸說，動保要入憲啦！保障動物權利與義務，不然都要背鍋。

黃紹庭再說，於此同時，貴為立法院副院長的蔡其昌不來檢討全國穩定供電，卻連續一週跳針指控台中市政府延宕燃氣機組，卻可以忽略燃煤機組為何無法降載的事實。供電是中央絕對權力，蔡其昌又是國會副議長，要為民眾解決的是供電正常化的需求，而不是以火力發電來逼中南部縣市就範，「正常供電、正常呼吸」，是普世價值，但現在卻成為民眾最卑微的心願。

▲國民黨團今聯合質詢，要求陳其邁市長今年即刻啟動停止南電北送。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，高市國民黨團今在市議會進行聯合質詢，要求陳其邁市長今年即刻啟動停止南電北送，並要求要由高雄市政府協助0303大停電的受災戶進行代位求償，以及代表高雄人要求王美花部長道歉。

黨團總召童燕珍表示，去年年底的遠見城市評鑑中，高雄市是六都最不想居住的城市，一個常常停電、空氣不好，甚至連吃火鍋都可能被槍擊的城市，是不會吸引人居住的。

尤其是3/3大停電造成龐大的損失，如今台電用擺爛、經濟部用諷刺的方式來面對高雄，市府卻毫無作為！連為高雄人爭取賠償、譴責中央都不肯！國民黨團無法接受！

陳麗娜要求陳其邁市長不要每次遇到中央就從暖男變軟男，說拒絕南電北送跟台電低級錯誤都是你，卻毫無實際作為，高雄市政府應該啟動代位求償機制，不要拿人手短，吃人嘴軟。

▲▼國民黨團高喊「南電北送，高雄袂爽」的口號，要求陳其邁要硬起來，不要再讓高雄人變成次等公民。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅表示，陳其邁市長退回『風調雨順、國泰民安』的大蠟燭，是不是不希望高雄風調雨順？尤其在民進黨執政之下，高雄變成鄉下地方污染在高雄、最晚復電也在高雄，市長應該負起責任捍衛尊嚴。

黃紹庭砲轟陳其邁市長上任後18個月，就至少發生25次無預警大範圍停電，儼然停電成為高雄的日常，提醒陳其邁市長，已經不是民進黨的立委，而是高雄的市長。

國民黨團最後高喊「南電北送，高雄袂爽」的口號，要求陳其邁要硬起來，不要再讓高雄人變成次等公民。