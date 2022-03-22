「談戀愛就變笨」星座排行！第1名慘變工具人被利用

▲你也是一墜入愛河就容易被蒙蔽雙眼的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有些人只要一談起戀愛，因心力通通投入在對方身上，被愛沖昏了頭，對於周遭的事物不上心，因此看在旁人眼裡就像變傻一樣，你也是這樣的人嗎？命理專家小孟老師分析「墜入愛河就會變笨」星座Top5，其中登上寶座的是金牛座，即使遇到爛人被利用，仍傻呼呼的付出，要痛到徹底才清醒。

小孟老師分享陷入愛情泥淖就會變笨的5大星座：

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第5名：牡羊座

牡羊座在感情中清純又善良，不會有「為了利用誰」而談戀愛的情況，不愛就是不愛，相當乾脆。也因此在情感付出上總帶點傻勁，一旦遇到心中的王子或公主，就會大爆發，會為了對方上山下海，也想帶著心愛的人浪跡天涯，只要對方挑剔，他/她就會想拚命改變，雖然會有點不甘願，旦願意壓下火爆脾氣配合心愛的人，真的又傻又浪漫。

第4名：天秤座

天秤座在待人處事上有著鋼鐵般的紀律，有時還很龜毛難搞，一旦遇到讓他/她深陷的對象，心就會變得超柔軟，對方要能提供對等的愛，才會有安全感；若感受不到愛，他/她就會用盡全力的表現貼心，想方設法做出能讓對方開心的事。愛得這麼用力，常不小心弄巧成拙，要是對方很冷漠，他/她很可能會心碎崩潰。反觀若對方給予一個小小稱讚，他/她又會繼續付出，老是愛對方比愛自己多很多的天秤座，真的是太傻了。

▲獅子座為追求一生摯愛，變笨也甘心。（示意圖／資料照）

第3名：獅子座

獅子座在愛情裡的傻氣遠近馳名，無論男女都愛得很高調，特別是陷入愛情又感到有點威脅、沒安全感時，就會想辦法抓住對方的心，這時會做出很多誇張追求舉動。獅子男的攻勢容易出現誇張的排場，獅子女也會鬧得沸沸揚揚，甚至拋棄自尊也無妨，跟平時在人際關係上的高自尊心形象有很大落差，常讓旁人不解「有必要嗎？」只能說情人的一舉一動都影響著他/她，為追求一生摯愛，真是傻呼呼也甘心的戀愛勇者。

第2名：雙魚座

雙魚座談戀愛有技巧、也懂得經營，但唯一敗在挑人的眼光令人咋舌，非常重感覺的他/她很容易眼瞎愛上一些不該愛的人，因為在愛情裡只要他/她的「浪漫開關」被打開，就會止不住愛意，無法克制的去愛，通常這也是他/她大量的腦補幻想跟自以為對方是「自己所想的那樣」的時候，不管旁人怎麼明示暗示，都聽不進去，想去試試看。也認為自己可以用愛改變對方，有緣就能譜出浪漫戀曲，這種過度浪漫的思考真是傻得徹底。

第1名：金牛座

別看金牛座在職場上精明幹練，一陷入愛情漩渦的他/她，容易出現又傻又執著的狀態。平時習慣一步一腳印經營自己的人生，但在感情裡很多事情是不講道理的，這會讓他/她陷入迷惘。一旦開始糾結，金牛就會鑽牛角尖，一不小心自己成了工具人、小女傭，一邊付出心一邊在淌血，若遇到好人就會被珍惜；如果遇到爛人，傻傻的付出很容易被利用，偏偏很疼愛另一半的金牛座，要等到遍體鱗傷、痛徹心扉才會清醒。