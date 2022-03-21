鄭運鵬建議國考廢考國文　「年輕人不應把青春浪費在古文上」

▲考試院會日前通過修正考試規則，2023年起15種特種考試不再列考公文。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

考試院會日前通過修正「公務人員特種考試司法人員考試規則」等15種考試規則，明定2023年起15種特種考試不再列考公文。民進黨立委鄭運鵬21日表示，前考試委員林玉体、李慶雄、陳茂雄、劉武哲在2008年就曾經提案指出，「年輕人不應把青春浪費在古文上」。

立法院司法及法制委員會21日邀請考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

鄭運鵬質詢時提及，考選部在兩個禮拜前公布，明年開始國考都不考公文，詢問看考選不有沒有收到反彈。許舒翔回應，當然少數有些意見，公文在考試的占比很低，而且大學端也沒有教公文，「不可能進來之後就不用學公文的撰寫」。

許舒翔說明，訓練端也是考試的一環，包括基礎實務訓練，這部分是由保訓會負責，所以在訓練端也有公文的訓練課程，還有在各機關的實務訓練，這些地方都可以養成，「各機關的公文性質也有差異，不太可能用考試的方式處理」。

鄭運鵬質疑，還有一個食古不化、可以廢掉的就是考國文，現在專技考試大部分已經不考國文，只有很特殊的律師、公證人、會計師、中醫師等考試需要列考，把國文列為共同科目，到底現在還有沒有必要。

許舒翔則說，考選部會再觀察，「因為公文寫作如果拿掉之後，作文部分短期內可能還是要保留」，未來如果性向測驗可以納入國考，裡面就有語言邏輯的推理，「這部分也許未來有可能，可以做一些調整」。

鄭運鵬指出，國考不考國文不是他的創見，林玉体、李慶雄、陳茂雄、劉武哲在2008年就已經提案指出，「廢考古文和統獨、政治無關，年輕人不應把青春浪費古文上」，過了14年卻還沒廢掉，他認為非常可惜。

許舒翔表示，主要在測驗題比較會有古文、國學常識題，目前的做法就是增加白話文的部分，「那我們再觀察，再進一步檢討」。

▼考選部長許舒翔。（圖／記者屠惠剛攝）

