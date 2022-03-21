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提升長照服務對象接種率　南投縣推陪同施打新冠疫苗服務

▲南投縣針對高齡人口催打新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣針對高齡人口催打新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為強化年長者等長照服務對象對抗新冠肺炎的保護力，除祭出禮券等好禮鼓勵施打，即日起到3月底，更加碼提供居家服務單位「陪同施打COVID-19疫苗」的服務，希望透過熟悉的居家服務員陪伴，提升長照服務對象外出接種疫苗的意願。

縣府衛生局長陳南松表示，對高齡者與失能者等高危險族群而言，接種新冠疫苗能有效降低罹病後併發重症的機率，但部分長者因不便獨自出門，家屬也無法配合接種疫苗時間，進而影響接種意願；為普及疫苗接種率，提升自我及家人的健康保護，呼籲民眾可多加利用陪同施打的服務，一同攜手防範疫情。

▲南投縣提供「陪同施打新冠疫苗」服務，以提升長照服務對象接種率。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣提供「陪同施打新冠疫苗」服務，以提升長照服務對象接種率。（圖／南投縣政府提供）

衛生局指出，南投縣居家服務特約單位今年共有51家，涵蓋全縣13鄉鎮市；陪同施打服務內容，包括居服員會事前提醒疫苗施打相關流程和注意事項，並於接種後關懷其身體狀況，若有異狀即與家屬聯繁，並提供陪同就醫的臨時服務。

此外，為提升個案外出接種疫苗的近便性，本項服務也透過長照交通接送協助往返醫療院所，尚未申請長照服務的民眾，可透過長照服務專線（1966）申請評估，經縣市照管中心評估失能等級第2級以上者即可使用，本項津貼不列入照顧及專業服務給付總額，服務對象也不需要另外負擔自付額，詳情亦可電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線（049-2209595）。

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