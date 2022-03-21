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國民黨團爆疫苗受害救濟申請「4千件僅審294件」　政府應從寬、從速

▲▼國民黨立法院黨團21日召開記者會，控疫苗受害救濟有四大問題。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

▲國民黨立法院黨團21日召開記者會，控疫苗受害救濟有四大問題。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

國人若因接種新冠疫苗導致不測，依法可請求救濟補償。國民黨立法院黨團21日指出，接近4千申請審議案件，「預防接種受害救濟審議小組（VICP）」目前僅審議294件，少於10％，就算每個月改召開2次審議會議，也僅完成去年6月份提出申請案件。國民黨團副書記長吳怡玎表示，新冠疫苗是最新的技術，並沒有充分的科學能夠判斷是否施打者死亡與疫苗有沒有關係，政府如果要讓國人安心、踴躍施打疫苗，就必須在救濟上「從寬、從速」。

國民黨立法院黨團21日召開記者會，總召曾銘宗表示，根據衛福部最新統計COVID-19疫苗接種後不良事件通報高達1萬8217件，嚴重事件高達9026件，死亡數有1412人，更誇張的是，衛福部目前僅審議294件，認為與疫苗施打相關案件13件，無法確定24件，無關件數257件，補償金額僅發放1600萬元。

曾銘宗指出，根據《傳染病防治法》第30條規定：「因預防接種而受害者，得請求救濟補償。」然而疫苗受害救濟卻有四大問題：一、求助無門。二、申請繁瑣。三、時程太長。四、判定太難。

具體來說何謂判定太難？副書記長陳以信說，去年3月國內開始施打新冠疫苗之後，截至今年3月10日止，接種後死亡人數達1402件，司法相驗430件，司法解剖300件，這300件中，VICP在審議294件後，認定與疫苗「相關」有13件，有24件「無法確定」，判定與疫苗「無關」高達257件（87％）。

陳以信也表示，根據藥害救濟賠償標準，認定與疫苗接種「相關」可獲得最高600萬元；認定為「無法確定」也有一定比例可獲賠350萬元；判定「無關」則只有喪葬補助，VICP審議認定結果與疫苗接種「無關」的比例相當高。

吳怡玎則提及，接近4千件申請審議案件，VICP目前僅審議294件，少於10％，過去每個月只開1次審議會議，經過國民黨團強烈要求後，每月改召開2次，但也只是完成去年6月份提出申請案件。

吳怡玎表示，認定與疫苗「無關」高達87%，跟過去非新冠疫苗接種死亡後審定「無關」的案件，也只有23％至44％，換言之，新冠疫苗是最新的技術，並沒有充分的科學能夠判斷是否施打者死亡與疫苗有沒有關係，政府如果要讓國人安心、踴躍施打疫苗，就必須在救濟上「從寬、從速」。

出席記者會的疫苗接種死亡受害家屬郭芳烈表示，其子本身有慢性病史，在經過醫生評估後在去年9月25日施打第二劑AZ疫苗，結果高燒不退，但仍依約洗腎；10月10日上午，全身血管爆裂，在家中往生。

郭芳烈控訴，其子雖然要洗腎，但生活正常，對於施打第二劑疫苗後往生，實在無法接受，其子大體送到殯儀館由檢察官偕同法醫相驗解剖、採檢，初步認定是血栓造成心臟爆裂。事發後，除了台中市衛生局、區長、里長協助申請接種受害救濟申請外，政府相關部門沒有人上門關心，僅在去年11月6日接到一張「財團法人國家生技醫療產業策進會」來函，表示收到申請，編號為5154號，請靜候調查結果，從此，沒有下文。

律師陳曉雲表示，根據《傳染病防治法》第30條規定：「因預防接種而受害者，得請求救濟補償。」，第四項規定須制訂「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」。立法的精神和目的，疫苗受害救濟制度的理念是減少訟爭、鼓勵接種疫苗，及提供人道補償。陳曉雲指出，為了解決審議嚴重遲緩的困境，宜儘速訂定病理解剖檢驗相關事項。陳曉雲認為，考量緊急授權的COVID-19疫苗本身有難以避免、無法預測或尚未發現的風險及副作用，應從寬、從速救濟以安民心。

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