國民黨文傳會副主委何志勇　宣布參選新竹市議員

▲國民黨文傳會副主委何志勇宣布參選新竹市議員。 （圖／何志勇提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨文傳會副主委何志勇19日正式宣布參選參選新竹市議員，參選聲明中特別感謝父親、太太、兒子和學生，「之所以放棄安逸的生活和工作機會，是希望創造一個能安居樂業的環境，好好照顧我的家人，還有我們的下一代」，他也提到，希望能貢獻自己的經歷和能力，讓新竹不只是從政治口水升級，而是真正淬煉成為國際級的生活城市。

今年42歲的何志勇2019年取得美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，現為國立清華大學通識中心兼任助理教授、中國國民黨文傳會副主委、國政基金會內政法制組特約副研究員、馬英九基金會 「大九學堂」籌備委員、導師，以及Play Ball！頑球趣軟式棒球俱樂部創辦人。

何志勇以「世界的新竹，『勇』往直前」為題發表參選聲明，提及父親當一輩子軍人，拿著槍抵抗外侮侵略。跟許多長輩一樣，他們奉獻青春，終其一生只知用生命保家衛國、犧牲家庭時光但不忘培育兒女，如今卻要被譏為「下流老人」，無奈只能「逆風向」中盡可能捍衛著日益縮水的退休奉和被剝奪的曾經屬於他們的榮耀。

何志勇表示，自己繼承了父親骨子裏的反共DNA和絕不放棄的倔脾氣；感謝太太無怨無悔撐起一個家；而學生們迫不及待地想進入社會服務，卻不知道他們的汗水可否追上飆高破表的物價和房價，遑論當台灣經濟發展在國際上已面臨強敵環伺、政治地位日益被壓縮。

「我的爸爸、我的太太、我的小孩，以及一路上支持我的年輕學生，他們的臉上笑容，就是我的參選聲明。」何志勇說，他想創造一個能安居樂業的環境，好好照顧家人，還有我們的下一代。

何志勇表示，謝謝新竹這個擁有老靈魂的科技城大方地接納他，讓他在這裡生活和工作，而他能給的回饋就是貢獻經歷和能力，和大家一起努力，讓新竹不只是從政治口水升級，而是真正淬煉成為國際級的生活城市，讓家人和下一代的年輕人可以在此幸褔地生活和歡笑。