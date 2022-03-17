一再傳喚且又應訊半天　林姿妙女兒：希望不要與選舉有關

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地檢署17日上午再傳喚涉圖利罪、財產來源不明等案的宜蘭縣長林姿妙及其兒女等6人，與林姿妙同時應訊半天的林姿妙大女兒被請回步出宜檢時說，今（17）日針對債務金流做詳細說明，希望司法給一個交代，還我們公道。對媒體追問一再被傳喚是不是跟選舉有關？她先是遲疑了一下，後來才說，希望不要有關。

▲17日晚請回的林姿妙大女兒林羿伶說，被調查希望不要與選舉有關。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭檢在2月22日上午，二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉圖利、財產來源不明等案後，宜檢16日再針對案情持續釐清，先傳喚林姿妙兒子林佑澤，17日上午再3度傳喚林姿妙與她大女兒林羿伶、兒子林佑澤，及前立委楊吉雄與楊的弟弟楊耀火，並在17日傍晚也傳喚被外界譽為「林姿妙大掌櫃」的縣長室張姓女員工。

上午9時20分許，到宜檢報到應訊前，林姿妙曾說：「希望趕快檢查清楚，還我們清白」。林姿妙現身不久後，她大女兒林羿伶也在律師陪同下到宜檢，但未發一語。

17日晚間，檢察官再對林姿妙與兒女及前立委楊吉雄與楊的弟弟楊耀火縣長室張姓女員工等6名被告，一一複訊。

針對案情釐清的方向是否與外傳林佑澤涉及將某一保險箱內物件以藍色行李箱拖走等滅證有關？或是有新事證發現才有再傳喚舉動？宜檢回應，是針對圖利罪、財產來源不明等再釐清，不會只針對一項，所有部分都會調查。

晚間複訊後，下午9時50分許，與林姿妙同時應訊半天的林姿妙大女兒被請回步出宜檢時說，是針對債務金流做詳細說明，希望司法給一個交代，還我們公道。對媒體追問一再被傳喚是不是跟選舉有關？她先是遲疑了一下，後來才說，希望不要有關。