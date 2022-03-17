涉林姿妙弊案6人全請回　前立委楊吉雄：政治問題傳喚還會很多次

▲涉林姿妙弊案，17日晚請回的前立委楊吉雄說，選舉政治問題，這還會傳喚很多次。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜檢17日又傳喚涉林姿妙弊案中6被告，但至晚間10時35分許，6人陸續全請回，其中湮滅刑事證據罪遭訴，17日又應訊半天以上的前立委楊吉雄說：「這還會很多次（指傳喚應訊），政治問題，當然跟選舉有關係」。

宜蘭檢在2月22日上午，二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉圖利、財產來源不明等案後，宜檢16日再針對案情持續釐清，先傳喚林姿妙兒子林佑澤，17日上午再3度傳喚林姿妙與她大女兒林羿伶、兒子林佑澤，及前立委楊吉雄與楊的弟弟楊耀火，並在17日傍晚也傳喚被外界譽為「林姿妙大掌櫃」的縣長室張姓女員工，並由檢察官一一複訊。

針對案情釐清的方向是否與外傳林佑澤涉及將某一保險箱內物件以藍色行李箱拖走等滅證有關？或是有新事證發現才有再傳喚舉動？宜檢回應，是針對圖利罪、財產來源不明等再釐清，不會只針對一項，所有部分都會調查。

17日晚間至10時35分許，最後一人的林姿妙兒子林佑澤請回時，再傳喚結果6人是全請回。而深夜請回的前立委楊吉雄說：「這還會很多次（指應訊），政治問題，當然跟選舉有關係」。