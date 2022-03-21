俄羅斯威脅馬力波守軍：限時投降　否則被打算你烏軍活該

▲馬力波面對俄軍入侵，大樓嚴重受損，更有一間藝術學校被俄軍炸毀，恐怕高達400人遭活埋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍入侵烏克蘭已近一個月，烏南城市馬力波（Mariupol）遭斷水斷電全面圍城也約20天，俄羅斯國防部20日對馬力波守軍喊話，要求他們在當地時間21日清晨5點前投降，否則等在後面的是俄軍的繼續強攻，而這也是烏軍活該自找的。

俄羅斯國營媒體《俄新社》（RIA Novosti）指出，俄羅斯國防部將會在21日上午10點開啟人道走廊，希望基輔方面在當天上午5點以前回覆。報導引述俄羅斯聯邦國家國防管理中心負責人，米辛切夫（Mikhail Mizintsev）表示，只要基輔方面同意馬力波在5點前投降，當天上午10點到12點之間，雙方的武裝人員就要停火，開啟人道走廊讓平民離開馬力波，俄軍會從12點開始輸送人道物資如食物、藥品和必需品進城。





▲俄軍轟炸馬力波多棟民宅。（圖／路透）

米辛切夫進一步把馬力波當局和守軍斥為「土匪」，要他們為數以百千計喪命的平民負責，「現在他們還敢說自己是當地政府、這個特別的城市馬力波的代表。」他進一步威脅守軍當局，要做出正確的歷史性決定，否則別怪俄軍強攻，遭受攻擊也是烏軍活該，因為他更稱城內所有人道災難都是烏軍的責任，也是烏軍挑釁俄軍才會變成今天的局面。

馬力波市議會19日對外求救，表示俄軍強行擄走平民，成千上萬人被強帶到俄羅斯領土。聲明中表示俄軍強行檢查所有被擄市民的手機和文件，再把他們分配到俄羅斯偏遠城市，疑似被當作奴工利用，到現在都還不清楚命運如何。

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