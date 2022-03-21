鳳梨、蓮霧和釋迦出口最多大減9成　陳吉仲：跟實際不符

▲對於媒體報導出口金額年增率大減，陳吉仲認為跟實際不符。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

去年大陸暫停進口台灣鳳梨、蓮霧和鳳梨釋迦，造成出口量大減，農委會喊出砸10億救市場，但根據媒體報導今年至目前出口金額年增率最慘仍減少8、9成，根本沒緩解，農委會主委陳吉仲今（21日）表示，報導跟實際不太符合。

立法院經濟委員會進行農委會報告「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」並備質詢。陳吉仲對此回應，這樣的報導有2點跟實際不太符合，第一鳳梨、蓮霧或鳳梨釋迦有不同季節，以鳳梨和釋迦為例為跨季節採收，如從去年10、11月開始到今年3、4月，所以如果用年度比較，可能會失真。

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陳吉仲接著說第二個更重要的是，以去年來講大陸禁止台灣鳳梨，後續外銷數量雖沒辦法跟前年4.5萬多公噸來比，但是所有產地價格都維持在很好的水準，就是因為去年鳳梨賣了1.8萬公噸到日本，且單價高，因此去年所有產銷調節裡，鳳梨盛產期的2月到5月價格都比往年高。

陳吉仲重申，今年的鳳梨價格目前也非常好，至少有3萬公噸可以賣到日本，這個跟前年4.5萬公噸的鳳梨賣到大陸，雖少了1萬多公噸，但賣到日本的單價是高的，所以最後鳳梨的產地價格是維持在很好的水準。

陳吉仲最後強調，真正要檢視的是所有經費的投入外銷加工、冷鏈跟內銷，確保所有鳳梨、蓮霧的農民，沒有因為「非專業的議題」，而影響到他們的價格跟收入，這個才是農委會要確保農民權益的部分。