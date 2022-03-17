農委會「補貼遠洋漁船油錢」？陳吉仲撇清：絕對不可能做這種事

▲國內漁船油價相對平穩，農委會先前透露將補貼遠洋漁船用油，今日農委會主委陳吉仲表示「絕對不可能」。（圖／記者陳韋男攝）

記者林育綾／台北報導

遠洋漁船在國外加油，皆比照國際油價，每次動輒上百萬，如今國際油價又大漲，上週農委會副主委陳添壽透露，將研議是否補貼遠洋漁船用油，此消息也遭到動保團體反彈；不過今（17）日農委會主委陳吉仲被媒體問及此事時，急忙澄清表示「絕對不可能有這回事」，更說此舉違背國際潮流，行政院也不會同意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳吉仲表示，絕對沒有要補貼遠洋漁船油錢這回事。（圖／記者屠惠剛攝）

國內沿近海漁船加的油是國內油價，除了相對平穩，還有農委會漁業署補貼；不過國際油價上漲，對於我國遠洋漁業造成不小壓力。農委會副主委陳添壽上週透露，漁業署將研議是否補助遠洋漁船用油；不料此消息發出後，遭到動保團體聯合聲明抗議。

動保團體表示，20年來不見漁業署提出具體的有害漁業補貼退場、轉型計畫，除了今年編列高達10億預算補貼國內漁船用油，如今還要加碼補貼遠洋漁船用油，不僅違反了國際趨勢，更會傷害海洋生態、債留子孫。

不過農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會，在接受媒體聯訪詢問遠洋漁業油價補貼時，急忙撇清「不可能」、「絕對沒有這回事」，他說明，所有規範都要符合國際和潮流趨勢，因此不可能做出補貼遠洋漁業油錢這種作法，此舉是「違背國際潮流」，更說「就算我真的要做，行政院也可能不同意，絕對沒有要補貼遠洋漁船油錢這回事」。