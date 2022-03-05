小姑車禍「請一周假」！她怨「只是輕微擦傷」：工作量都給我扛

▲小姑明明只有輕微擦傷，還向公司請一周假，讓原PO相當傻眼。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

跟親戚在同一間公司，是否真的會有些紛爭？有位網友在《匿名公社》抱怨，小姑出了小車禍「只有輕微擦傷」，卻跟公司請了一周假，原本的工作全丟給她扛。

原PO表示，小姑從上個月開始跟著她進同家公司上班，沒想到前幾天出外勤的時候，出了小車禍，原PO接到電話立刻趕到現場，所幸雙方都無大礙，小姑也只有輕微擦傷，但原PO還是陪同小姑到醫院檢查擦藥，「我也替她付了診療費」。

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原PO送小姑回家時，有請她評估一下自身狀況，「若明天不能上班記得告知主管」，沒想到小姑隔天直接沒來，之後才跟主管說要請一周的病假，「主管直接跟我靠X小姑太誇張，請假沒講就算了，輕微擦傷還請一周？」原PO無奈，「現在她的班只能我來代，忙完自己的工作還要做她的」。

小姑不但沒有感激原PO做的一切，反而還叫她拿收據跟報案單去跟公司請錢，原PO相當傻眼，「診療費我已經替她出了，到現在都還沒想到要還我」，原PO解釋，雖然是小錢，「但就是一種感覺問題」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「小姑應該是嬌氣」，「記得開口跟她要錢啊」，「帶親友進同一家公司幾乎都會出問題，以後不要理她了」，「小姑太自私了」，「她可能想妳跟公司請款，然後檢查費自己拿」。