媳請育嬰假！她怨「兒養家太辛苦」　女兒一番話點醒...網讚：仙女小姑

▲婆婆向女兒抱怨媳婦，反被女兒教育要會換位思考。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

「差點成為別人口中的巫婆.....」一位婆婆在反省文中表示，媳婦表明想請育嬰假，她卻覺得這樣就只有兒子賺錢，一個人養家會太辛苦，於是勸說「要會想」，本來覺得沒什麼，直到聽完自己女兒的一番話，才驚覺這些話可能讓媳婦不開心，應該學習「換位思考」，不要管太多。

原PO在「靠北婆婆2.0」社團發文懺悔，寫到最近被女兒的話點醒，才發現差點變成惡婆婆，原因是自己和兒子媳婦同住，平時一家人感情很好，「有好吃好喝好玩的都會問我們，要不要去或是都會帶一份給我們吃」，最近媳婦說想請育嬰假，「我第一個想法是『天啊，這樣我兒子一人賺錢養全家很辛苦很可憐』」，於是就對她說要學著體諒老公，不要隨便留職停薪，「媳婦當下臉色有變，但是沒說什麼就回房間了」。

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晚上女兒回來吃飯，原PO分享這件事，卻收到女兒勸她「換位思考」，要她不要在媳婦面前說這種話，聽到會很不開心。由於女兒也正在留停帶小孩，她以自己為例表示，如果自己留職停薪被婆婆說這種話，問原PO會怎麼想，「我聽到女兒這樣說馬上火上來，親家母未免也太差勁，我女兒是犧牲自己的職涯來帶小孩，雖然沒有收入，但是對家庭的付出只有多沒有少，憑什麼說我女兒不會想！」

女兒趁機教育她，這就是媽媽和婆婆的差別，「妳的媳婦也是別人家女兒，要留停他們夫妻有共識就好，妳不用出意見。」原PO這才愰然醒悟，最後女兒給出結論，不要多管閒事，每個人都有自己的想法，「不需要我在那邊下指導棋」，但心裡還是會心疼孩子，「要做一個旁觀者真的很困難，但我努力的學習中」。

網友看完紛紛大讚原PO有個好女兒，「這什麼仙女小姑」、「幸好有女兒提醒妳」、「這篇超推，全天下的婆婆都該看看」、「只能說別人的婆婆總是不會讓人失望」、「覺得是很棒的婆婆，小姑也好棒哦」。