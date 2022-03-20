台南市+1　她沒打過疫苗...居家隔離期滿前採檢陽Ct值16

▲台南市20日新增1名鹽水區50多歲女性病例案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263之女，市府新營體育場持續開設PCR篩檢站，鼓勵市民依照通知時間踴躍前往篩檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日新增1名鹽水區50多歲女性COVID-19本土病例案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263之女；該案因案21262、21263 於3月10日確診而被匡列為居家隔離者，隔離期滿前安排採檢後陽性確診，Ct 值16.36。

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衛生局說明，案22038為無症狀個案，未接種任何一劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，於台南市沒有活動足跡，社區傳染風險較小；提醒市民仍要落實個人防疫措施，完整接種COVID-19 疫苗，已完整接種2劑者，應儘速接種追加劑。

台南市自3月16日起於新營、柳營開設4個社區PCR篩檢站，包含新營區衛生所、新營體育場、圖書館（太子宮對面）及柳營區衛生所；統計3月16日至18日共篩檢565人，篩檢報告皆為陰性，鹽水COVID-19相關個案接觸者二次採檢結果也皆為陰性，沒有新增病例。

衛生局提醒，20日至3月25日每日上午9時至中午12時於新營衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場將持續開設PCR篩檢站，鼓勵市民依照通知時間踴躍前往篩檢。

台南市至3月25日增設79場提供COVID-19疫苗1、2劑及追加劑（第三劑）隨到隨打地點，若未能於COVID-19公費疫苗預約(1922)平台開放期間內完成預約，歡迎市民運用台南打疫苗系統查詢場次：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，接種當日請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡（黃卡）前往。