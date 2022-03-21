2024起手式？柯文哲擬月底發表外交、兩岸政策　朱立倫傳5月訪美　

▲柯文哲、朱立倫。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫持續規劃出訪美國，據傳時間訂在今年5月。另外，台北市長柯文哲同樣有意訪美，被外界解讀是2024起手式，本規劃是本月出訪，但受國際疫情影響放棄；如今據悉柯擬在3月底發表外交政策、兩岸政策的理念背景及未來藍圖。

《聯合新聞網》21日報導，國民黨人士透露，幾乎確定朱立倫將於5月訪美，計畫到紐約、華府、洛杉磯等，國民黨國際部也有意安排朱拜會白宮、國務院官員、國會議員，甚至智庫、學校公開演講。

報導也指，柯文哲3月底將舉行國際新春酒會，擬發表外交政策、兩岸政策的理念背景及未來藍圖；而民眾黨國際事務委員會主委趙麟則證實，柯將首次以黨主席身分，邀請各國駐台使節出席。

國民黨去年12月在美籌設駐美代表處，1月中正式掛牌，原朱立倫打算在同月訪美，但終因疫情及中二補選展延。朱立倫日前與美國總統拜登訪團見面時，曾有消息指朱透露最晚不會超過6月啟程。

至於柯文哲方面，先前曾傳出2022年3月訪美，被視為2024起手式，不過眼看國際疫情仍然嚴峻，只好選擇放棄。台北市涉外事務總監、台北市公訓處長周台竹指，柯市府並沒有因此放棄城市外交機會，而是還有第二計畫，擬以「市長與市長對話」模式進行。