美官員證實：俄軍使用極音速飛彈！　烏地下軍火庫遭炸毀影片曝

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國官員證實，俄軍在近期對烏克蘭戰事中首次使用極音速飛彈，官員透露美軍一直即時掌握現況，而且能追蹤到俄軍飛彈發射。美方認為極音速飛彈是俄軍給西方的訊息，讓西方明白俄軍還有能力升級衝突。





▲烏克蘭西部地下軍火庫遭炸毀。（圖／翻攝推特）

CNN引述美國政府數名消息人士指出，俄軍在對烏戰事中首次使用極音速飛彈，可能的目的有2個，一是測試這項新武器，二是向西方傳遞一則訊息，讓西方知道俄軍有能力進一步升級衝突。

俄羅斯國防部長19日聲稱，俄軍發射「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部村莊德雷廷（Delyatin）的地下軍火彈藥庫，該村莊靠近鄰國羅馬尼亞；俄軍在推特上公布飛彈打擊目標的畫面。

極音速飛彈飛行速度在5馬赫和以上，除了極快的速度以外，飛行軌跡還可以遠遠低於高弧度的彈道導彈，因此讓這類武器難以被偵測，極音速飛彈同時能夠閃避飛彈防空系統，對各國現有的飛彈防空系統形成挑戰。