快訊／北市內湖凌晨3000戶停電　網哀號「一片黑壓壓」台電曝原因

▲內湖成功路五段至金龍路一帶，21日凌晨約有3000戶無預警停電。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者柯沛辰、游宗樺／台北報導

台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶21日凌晨2點10分發生停電，目前台電已緊急派員搶修，預計凌晨3點30分恢復供電。由於無預警停電，不少在地鄉民紛紛上PTT詢問「內湖是不是停電」、「內湖一片黑壓壓」，引發熱議。

據了解，疑似是鳥類叼著鐵線在電線桿上築巢，導致電線桿短路冒火花，至少有3000戶停電，影響時長約40分鐘。

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記者稍早查詢停電通報，顯示台電多在2點10分至13分接獲相關通報後，立刻派員搶修並了解停電原因，逐步縮小停電範圍，陸續恢復區域供電，預計凌晨3點30分復電。目前經掌握，是鳥類叼鐵線在電線築巢所致。

▼台電人員到場搶修。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼台電21日凌晨2點13分左右接獲通報。（圖／記者柯沛辰翻攝）

停電第一時間，有內湖網友在PTT發文詢問，「躺在床上要睡覺，突然跳電，恢復後沒多久又跳，然後現在就停電了，看外面路燈也全暗，有人家也停電了的嗎？」

貼文一出，釣出不少家住內湖的苦主留言，「H組也停電+1」、「內湖路三段與金龍交叉口的電線桿冒火」、「內湖站，外面超多消防車的聲音」、「星雲街沒電中」、「大湖公園+1」、「停電前有聽到『砰砰』的聲音」、「內湖跳電+1，家裡酒櫃被跳電三次跳壞了...」

還有鄉民酸說，「松鼠、鳥、野狗、野貓，自己選一個」、「內湖南港黑壓壓」、「這次是什麼動物呢？」、「動物啦，內湖一定是鄉下」、「哪隻賤畜又調皮了？」

▼台電初估影響3000戶，時長約40分鐘。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）