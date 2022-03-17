男教師圖書館偷保溫杯！警調監視器半路攔人...他辯誤會下場曝

記者張君豪／台北報導

台北市立圖書館萬興分館3岳8日發生一起教職人員涉嫌竊盜閱覽民眾工物品的離譜案件，根據警方調查，目前為教職的王姓老師（52歲）當天下午在該館內拿走林姓民眾的文件、保溫杯和手提袋，警方調閱館內外監視器後，根據竊賊離開動線前往查看，果然逮到這名在圖書館內竊盜他人物品的王嫌。

▲指南派出所警員徐駿霖接獲報後，調閱監視器迅速逮捕王姓竊嫌 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方查出王嫌為現職教師，王嫌表示，因發現閱覽室空位上有物品，想拿到失物招領區，離開時「忘記這件事」才會遭被害人誤認為竊盜，但警方認為他說法避重就輕，訊後將他以竊盜罪嫌送辦。





▲指南派出所警員徐駿霖接獲報後調閱監視器迅速逮捕王姓竊嫌 。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：報案林姓女子表示，她在圖書館內將手邊重要文件、保溫杯、手提袋留置於閱覽區座位，之後去查找書籍、返座時發現個人物品全被收走疑遭人竊取，因此到指南派出所報案。

指南派出所警員徐駿霖接獲報後調閱監視器，發現竊嫌尚未走遠；過濾監視器畫面，確認犯嫌動向經被害人指認後，警方發現犯嫌正攜帶失竊物朝圖書館後方連鎖超市走去，迅速驅車到場攔截王姓竊嫌，並將他帶返警所偵辦，自林女報案到逮捕犯嫌全程僅花費56分鐘。

警方表示：王姓教師落網辯稱，他在圖書館內拾得林女失竊物品，本欲將物品送到圖書館失物招領區，但後來忘記一路攜出圖書館要到連鎖超市用餐，警詢後認定王男觸犯刑法竊盜罪，移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，民眾外出，應留意自身財產安全，以維自身財物安全。

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