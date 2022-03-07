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幼兒園校外教學「午餐吃這個」　媽氣PO網反遭打臉：超好的好嗎

一位媽媽PO出孩子戶外教學吃的餐點。（翻攝爆料公社臉書社團）

▲一名媽媽不滿幼兒園校外教學的午餐餐點。（翻攝爆料公社臉書社團）

圖文／鏡週刊

許多家長注重孩子飲食，會留意學校給小朋友準備的菜色。不過一名媽媽日前在臉書社團貼出學校戶外教學給孩子吃的「午餐」，卻反遭網友打臉，直酸：「不然是要吃buffet嗎？」也有人認為，這些是小孩的最愛，「幼兒園很用心」。

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1名媽媽氣轟轟在臉書社團「爆料公社」PO文：「幼兒園校外教學，這就是小朋友的『午餐』。」看來對學校的安排很不滿。她貼出的幾張照片中，可見菜色有薯條、雞塊、肉醬義大利麵，薯條旁邊還有番茄醬可以沾，一旁還有飲料。

小朋友的戶外教學午餐有薯條、幾塊還有肉醬麵。（翻攝爆料公社臉書社團）

▲小朋友的戶外教學午餐有薯條、雞塊還有肉醬麵。（翻攝爆料公社臉書社團）

數條旁邊還有番茄醬可以沾。（翻攝爆料公社臉書社團）

▲薯條旁邊還有番茄醬可以沾。（翻攝爆料公社臉書社團）

許多網友看傻眼說：「超好的好嗎」、「我們也會買給小孩子吃」、「不然自己帶便當啊」、「戶外教學是繳多少錢，有這麼好的餐還嫌棄，歡迎自理自餵」、「難道還要行動餐車伺候？」、「我不知道你想表達什麼，如果只是想表達速食不營養，那建議可以自行準備，出門在外，自然是以方便用餐為主」。

也有人說：「雖然不健康！但真的比我們以前好！以前只有菠蘿麵包+飲料」、「偶爾吃還好啊！小朋友ㄧ定很愛，這位家長真的很有事」、「難得吃一餐，是可以啦」、「我家小孩會覺得這才叫出去玩」、「很懂孩子的心」、「這沒甚麼好爆料的吧！誰校外教學在那邊三菜一湯、每日五蔬果的？」

一名媽媽似乎不滿學校提供給孩子的餐點。（翻攝爆料公社臉書社團）


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