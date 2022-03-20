警監聯手　南警攔查取締大型重機車強力執法

▲市警玉井分局再度會同市警交通大隊及麻豆監理站聯手出擊，在台3線楠西段370公里處執行「警監聯合稽查」，針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗，共取締15件依法開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛呼嘯而過，吵雜噪音易引發民怨，市警玉井分局19日再度會同市警交通大隊及麻豆監理站聯手出擊，在台3線楠西段370公里處執行「警監聯合稽查」，針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗，共取締15件，依法開罰。

警方表示，這次聯合稽查勤務攔查各式車輛85輛，開罰改裝車輛3件，無照駕駛4件、越級駕駛1件、擅自變更原規格設備4件、電系設備屬不可變更設備，而變更行駛3件，總計15件。

警方指出，依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善；若有改裝車燈，裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

玉井分局長林獻力表示，轄區台3線玉井、楠西路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛所引起環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險。玉井分局每月皆會洽請麻豆監理站，至該轄配合執行防制車輛改裝聯合稽查工作，並請警察局交通警察大隊出動警用大型重機車配合沿線機動攔查取締。