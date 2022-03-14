南投1至2月交通死亡比去年增4人　51處危險路口將加強執法

▲南投警方針對51處易肇事路口精準執法，希望降低死亡事故，圖為草屯中興虎山路口。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

交通部統計110年交通事故30日內死亡者多達3000人，南投縣為82人，另統計111年1至2月，南投縣內交通事故24小時內死亡11人，較去年同期增加4人；南投縣警局因此提列51個易肇事路段或路口，包括草屯鎮中興路、虎山路口等，並加強執法、希望降低事故發生率和死亡人數。

縣警局指出，經研究路口事故占交通事故約6成，行政院院會曾指示「研商道路交通安全改善方案」，警政署因此提出「精準執法」，目的不是多開違規罰單，而是針對易肇事地點及容易造成交通事故的違規加強執法。

▲▼南投警方提列51處易肇事路口、精準執法。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局針對去年所有交通事故進行統計分析後，交通隊及各分局共提列易肇事路段（口）計51處：包括南投市中興路、祖祠東路及東閔路口發生33起事故，13人受傷；草屯鎮中興路與虎山路口發生36件、31人受傷；埔里鎮中正路與中正路二段口發生27件、17人受傷等。

縣警局表示，已要求鼓勵員警前往上述易肇事路口加強執法，尤其將酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速、併排停車、砂石車超載、機車未依兩段式左轉、左轉彎未依號誌、駕車使用手持式行動電話、大型重機違規及未禮讓行人等違規行為列為加強取締項目，以求對症下藥，藉以降低事故發生率、帶給所有用路人更安全的交通環境。