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雀巢對俄業務照常！澤倫斯基點名痛批「優質食品美好生活」太諷刺

▲▼澤倫斯基在瑞士發表演說。（圖／路透）

▲澤倫斯基在瑞士發表演說，痛批雀巢等公司持續與俄保持生意往來。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基19日在瑞士的演說中，痛批雀巢（Nestle）等企業，在「烏克蘭小孩正持續死去」的情況下，仍照常打著「優質食品，美好生活」的口號，與俄羅斯保持生意關係，並敦促瑞士企業與瑞士銀行，停止在俄業務、凍結克里姆林宮精英的資金。

綜合外媒報導，瑞士時間19日，數千名示威者聚集在瑞士聯邦議會的廣場，聆聽澤倫斯基被譯成德語的9分鐘演講。在演說中，澤倫斯基嚴厲譴責了那些在馬力波（Mariupol）被圍困時，仍照常與俄羅斯有生意往來的企業。

他特別點名食品業巨擘雀巢，打著「優質食品，美好生活」的口號，卻在「我們小孩不斷喪命、我們城市持續被毀，且馬力波人民持續被砲轟，沒食物、沒水沒電」的情況下，繼續在俄羅斯境內做生意。

澤倫斯基表示，發動這場戰爭的幕後黑手將資金藏在瑞士，「這真是件令人痛心的事」，同時也呼籲瑞士銀行加入「打擊邪惡」的行列，「請協助我們一起對抗，凍結他們的資金、剝奪他們的財產和特權」，引發人群歡呼。

瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）當天也站上懸掛著「與烏克蘭同在」橫幅的舞台，和烏克蘭駐瑞士大使及多名外交官一同亮相。卡西斯告訴澤倫斯基，「你抗戰的意志、向前邁進的意願，以及你和烏克蘭人民致力戰勝這場可怕危機的意志，給我留下了深刻的印象。我希望戰爭很快就能平息，且瑞士已做好準備，協助調停戰爭或主持烏俄之間的談判。」

在澤倫斯基發布演說後，推特上展開了一股「#杯葛雀巢」（#boycottnestle）的風潮，不過雀巢發言人卻表示，他們必須對俄羅斯7000多名員工負責，而且公司已暫停向俄羅斯運送某些食品，僅維持嬰兒食品和穀物等基本食品供應，以滿足當地人民的基本需求，「我們仍在遵守我們發布的所有制裁」。

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