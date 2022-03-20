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普丁好友遊艇卡挪威！油商笑「划船回家吧」拒加油　船長崩潰氣瘋

▲▼豪華遊艇拉格納號設有直升機停機坪，同時船上車庫裡還放置水上摩托車。（圖／翻攝自Instagram@ragnaryacht）

▲豪華遊艇拉格納號設有直升機停機坪，同時船上車庫裡還放置水上摩托車。（圖／翻攝自Instagram@ragnaryacht，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯向烏克蘭開戰後，面臨西方國家在經濟、金融等方現實施諸多制裁措施，包括俄國總統普丁的老友斯特哈科夫斯基（Vladimir Strzhalkovsky）所擁有的遊艇，更因此卡在挪威無法出航，因為當地燃料商拒絕為遊艇加油。船長與其他15名船員相當無奈，表示遊艇是在馬爾他註冊，且船東並不在歐盟制裁名單。

根據《衛報》，該艘豪華遊艇名為拉格納（Ragnar），在古老的斯堪地那維亞語中是「戰士」之意，其長度為68公尺（223英尺），目前停靠在挪威北部港口納爾維克（Narvik）無法出航，挪威當地的燃油供應商要求船員們「揚起風帆」、「划船回家」，表示他們並不會為拉納格號加油，因為該艘遊艇與普丁有關。

▲▼豪華遊艇拉格納號設有直升機停機坪，同時船上車庫裡還放置水上摩托車。（圖／翻攝自Instagram@ragnaryacht）

▲▼豪華遊艇拉格納號設有直升機停機坪，同時船上車庫裡還放置水上摩托車。（圖／翻攝自Instagram@ragnaryacht）

豪華遊艇拉格納號的船長蘭凱斯特（Rob Lankester）自稱曾是英國前皇家海軍陸戰隊成員，他指控挪威當局歧視該艘遊艇，因為船東既不在歐盟與英國制裁名單上，且他與15名船員並非俄羅斯人，而拉格納號也是在馬爾他註冊登記、掛上馬爾他國籍的船隻，「儘管再怎麼說明，還是沒人聽我們的。我們只想著回家！」

蘭凱斯特認為，挪威當局根本就是「雙重標準」，因為占挪威經濟20%的俄羅斯漁船就能夠隨時隨地購買燃料，且在挪威港口與水域作業時能夠不受阻礙、暢行無阻。《Intrafish》指出，俄羅斯漁船2021年在挪威水域的漁獲量總價值為1.5億美元。

蘭凱斯特強調，他與15名船員和船東斯特哈科夫斯基並無存在任何關係。

據悉，斯特哈科夫斯基原本是蘇聯國家安全委員會（KGB）的特務，與普丁之間擁有多年的好交情，他是俄羅斯聯邦金融寡頭之一，曾擔任諾爾里斯克鎳礦公司（Norilsk Nickel）的執行長，4年前卸任後領分紅金1億美元，曾被葉爾欽聘為政府顧問、同時出任過俄羅斯聯邦第一副總理。

根據《挪威廣播公司》（NRK），豪華遊艇拉格納號本身經營北國旅遊行程，一周租金為4萬歐元（約新台幣124.8萬元），直到最近以690萬歐元（約新台幣2.1億元）待售，本月13日前往挪威納爾維克載客卻意外被放鴿子。

該艘遊艇具有破冰能力，配備極地探險設備，同時船上擁有健身房、水療中心、游泳池、直升機停機坪、日光浴場，車庫備有雪地摩托車、水上摩托車、滑雪設備與滑雪板。

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