不斷更新／澤倫斯基呼籲俄「全面和平談判」　要求瑞士打擊俄寡頭

▲烏克蘭軍隊和搜救人員開挖，尋找遺體和倖存者。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

記者張靖榕、羅翊宬／綜合報導

俄烏開戰邁入第25天，其中烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫慘遭俄軍轟炸，烏克蘭海軍步兵第36旅總部更被炸成廢墟，造成40名士兵死亡。而美國政府人士也首度證實，俄軍確實曾在烏克蘭行動中使用極音速飛彈「匕首」。烏克蘭呼籲中國，應加入制裁俄羅斯的行列。

【08:30】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日呼籲，應和莫斯科當局進行「全面和平談判」，並要求瑞士採取更多措施打擊俄羅斯寡頭，他指出俄國寡頭會為國家金援戰爭。

【06:51】

烏克蘭南部造船業中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）18日遭俄軍轟炸，烏克蘭海軍步兵第36旅總部被炸成廢墟。烏軍一名高層證實，目前至少40名海陸弟兄死亡，是俄羅斯入侵烏克蘭近一個月以來，烏軍單次死傷最嚴重的一次。太平間堆滿屍體。

【06:12】

美國官員證實，俄軍在近期對烏克蘭戰事中首次使用極音速飛彈。俄羅斯國防部長19日聲稱，俄軍發射「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部村莊德雷廷（Delyatin）的地下軍火彈藥庫。

【05:45】

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）今天在電視轉播的專訪中表示，烏克蘭數天內就會收到新運交的美國武器，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

【05:16】

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）在推特上發文呼籲中國，應譴責俄羅斯的「野蠻行徑」。中國迄未加入國際社會強烈抨擊俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的行列，拒絕譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略行徑。

【00:10】

烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）指出，俄國總統普丁（Vladimir Putin）旗下最資深指揮官、中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev），是俄羅斯南部軍區第8聯合兵種部隊司令，他是在烏克蘭南部的一場行動中陣亡。根據烏克蘭軍方，俄國自對烏克蘭發動戰爭以來已失去5名將領。

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