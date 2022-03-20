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開戰以來死傷最慘！　烏克蘭海陸軍營遭空襲「官兵恐破百死」

▲▼烏克蘭海陸軍營遭空襲40死。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

▲烏克蘭海陸軍營遭空襲後，軍方展開搜救行動。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭南部造船業中心尼古拉耶夫（Mykolaiv）18日遭俄軍轟炸，烏克蘭海軍步兵第36旅總部被炸成廢墟。烏軍一名高層證實，目前至少40名海陸弟兄死亡，救援行動仍在進行中，搜救人員正在尋找大體以及可能的倖存者。這是俄羅斯入侵烏克蘭近一個月以來，烏軍單次死傷最嚴重的一次，甚至可能高達上百人。

綜合外電報導，海軍步兵第36旅總部遭俄軍瞄準轟炸後，初判已多達40名海陸弟兄死亡，漆有軍隊對戰死弟兄密語的「載運量200」（Load 200）軍用卡車，在轟炸後忙碌進出現場，四周都是炸成碎塊的水泥，搜救人員到處在尋找倖存者，預計死亡人數還會再上升。

▲▼烏克蘭海陸軍營遭空襲40死。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

▲▼烏克蘭軍隊和搜救人員開挖，尋找遺體和倖存者。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

▲▼烏克蘭海陸軍營遭空襲40死。（圖／翻攝推特@ArthurKei_UA）

尼古拉耶夫的市立太平間內瞬間堆滿大量遺體，部分仍穿著軍服，一名太平間員工拒絕回答陸續被搬進來的士兵遺體共有多少人，「很多，我不會說有多少人，但是很多。」

法新社引述目擊者指出，軍營在18日清晨6點左右遭到6枚火箭彈襲擊，當時營房內約有不到200名海陸弟兄正在熟睡，目前大約有50具遺體已被挖出。另一名倖存士兵表示，死亡人數可能高達上百人。

烏軍一名高層認為，軍營應該是被俄軍的遠程飛彈擊中，但官方並沒有透露太多相關斯訊。尼古拉耶夫市長金（Vitaliy Kim）表示，俄軍刻意選在烏軍士兵睡覺時轟炸，行為「非常不名譽」，他接著說救援行動還在進行中，他暫時不願意多談，因為還在等待烏軍的搜救結果。

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