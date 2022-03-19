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南部進入枯旱期　台南與中央共同力穩水情

▲統計至2021年3月中旬台南 3大水庫總蓄水量將近3.35億噸，相較過去5年同期平均蓄水量，約多出1億噸以上蓄水量，水情尚穩定。（圖／記者林悅翻攝）

▲統計至2021年3月中旬台南 3大水庫總蓄水量將近3.35億噸，相較過去5年同期平均蓄水量，約多出1億噸以上蓄水量，水情尚穩定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

鑑於去年上半年台灣歷經56年來最嚴重的乾旱，農業灌溉又是台南地區用水的大宗，所以台南市長黃偉哲相當關心整體水庫供水狀況，指示市府水利局隨時與水利署南區水資源局及農田水利署嘉南管理處共同合作掌握水情，透過滾動式檢討農業灌溉節水及多用川流水優先挹注民生用水等各種開源節流方式，將水儘量留在水庫內。

水利局說明，今年春雨呈現北多南少趨勢，且南部地區目前為旱季，特別感謝市民朋友去年一起節約用水，讓嘉南灌區2022年一期稻作得以順利供灌，近期整田插秧作業需水量較大，目前也已依照計畫順利供灌中，且台南市水情經中央評估尚屬正常，應可穩定供應民生及產業用水至6月底無虞。

水利局表示，曾文水庫與烏山頭水庫係聯合運作，曾文水庫放水至烏山頭水庫後再供給農業及公共用水，故需一併計算蓄水量，統計至2021年3月中旬合計蓄水量為2億7632萬噸（曾文水庫2億2196萬噸，烏山頭水庫5436萬噸，合計蓄水率49.7％），此外主要供應民生用水的南化水庫蓄水量為5867萬噸(蓄水率65.6％)，3大水庫總蓄水量將近3.35億噸，相較過去5年同期平均蓄水量，約多出1億噸以上蓄水量，顯示自從2021年11月逐漸進入枯水期後，市府與中央共同合作水情控管及市民一起節約用水發揮的具體效果。

水利局表示，農業灌溉節水方面，自今年一期稻作開始供灌以來，水利局即密切掌握氣象資訊並建立與農田水利署嘉南管理處間橫向溝通管道，共同監控降雨量及適時調節灌溉水量，當現地降雨情形累積滿足灌溉所需，將檢討進行間斷灌溉以節省灌溉水量，經嘉南管理處統計至3月中旬止灌溉計畫量約9830萬噸，實際約供灌7380萬噸，約已節供2450萬噸。此外，今年1、2月鋒面過境，河川川流水量穩定，自來水公司第七區管理處利用截流高屏溪川流水再經過淨水場處理後，清水北送支援台南市，目前每日穩定支援15-20萬噸，以節省南化水庫出水量，以台南市１天用水量100萬噸計算，可貢獻約15-20% 。水利局強調，目前水情雖然穩定，但仍不敢掉以輕心，將持續與中央共同掌控水情及定期參與供水情勢檢討會議，如有供水風險會立即研議應變措施。

黃偉哲市長呼籲，目前距離5月豐水期仍有一段時間，除了請中央單位持續落實供水調度及灌溉節水管控，也請市民朋友有水當思無水之苦，繼續維持節水好習慣，另外本市安平、仁德、虎尾寮、官田、安南及柳營等6座水資源回收中心每日持續供應16800公噸放流水給各需求單位及民眾取用，也歡迎民眾及業者就近領取。

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