交往周年送iPhone「女友訊息超乾淨」　他一看綠炸：約砲主治醫師

▲原PO送iPhone，意外發現女友與醫師有一腿！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

母胎單身終於交女友，結果遇到大渣女！一名男網友哀號，日前買iPhone當作一周年交往禮物，結果幫她舊手機做備份時，突然天降一頂綠帽子，女友有安裝Telegram，結果裡面出現一位主治醫師對話，向女友喊話「想要，妳都可以約我」，讓原PO超崩潰。

一名男網友在Dcard表示，女友工作是護理師，由於常常需輪班，原PO身為暖男再累也要接送她上下班，而3月中是交往1周年，原PO特地買了一支iPhone當作驚喜，女友收到禮物後也非常開心。

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兩人返家後，女友先去洗澡，原PO則幫忙做資料備份轉移，「翻了一下她的舊手機，訊息有刻意清乾淨的感覺，但發現她還有在用Telegram這東西」，結果點開App後，曖昧且不堪入目的對話讓原PO崩潰了。

原PO查了一下，頭上瞬間狂炸綠光，對方竟是醫院某主治醫師，且是有婦之夫，兩人對話如下：

醫師：我是不是比你男友厲害...

女友：我男友就很快阿，每次都草草結束，但他是真的對我很好

醫師：沒關係，妳要是想要，妳都可以約我...

女友：你這樣出來約，不會被你老婆發現嗎？

醫師：不要提到她，我都快跟她離婚了，對了，我送給妳的禮物你顏色喜不喜歡

不久後，女友從浴室走出來，情緒崩潰的原PO拿著手機去質問真相，結果女友態度卻異常冷漠，接著淡淡回應「既然你知道了，我們分手吧。」但原PO還是想求問理由，無奈女友直言「我不想說，也不想解釋」，且不管頭髮還是濕的，便急忙收拾東西離去。

▲女友洗澡出來，得知偷情被發現，也發脾氣走人！（示意圖／記者劉維榛攝）

原PO表示，女友執意離去，連同新iPhone也拿走了，「這幾天我幾乎都無法睡得著，讓我覺得很痛苦，原來她手上拿新的包，是醫生買的，還騙我是她買來犒賞自己生日的。」且原PO也回想以前女友下班會失聯，可能與醫師偷情有關，「我手上有留存一些證據，我是不是應該想辦法聯絡醫師的老婆，跟她說這件事？」「想放下這件事，但是又很不甘心，真的不知道怎麼生活下去」。

底下網友熱議，「身為醫生，我建議你鬧大，醫界很小，一下就傳遍醫界了」、「你只是第一次面對感情的分離，沒辦法調適是正常的，但不建議你做出在傷害對方的行為，因為其實浪費的是你的時間，不讓多多出去社交讓自己快點走出去，俗話說的好，下一個會更好」、「建議鬧大，讓渣男醫生現形」、「如果醫生真的要跟他老婆離婚，你這樣做等於是幫了她老婆，還可以爭取贍養費，好事一件」。