「芭蕾巨星」遭俄軍開槍射殺！　烏克蘭國家歌劇院痛失首席舞者

▲ 達西辛生前在許多知名作品中皆演出主要角色。（圖／National Opera of Ukraine）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事波及許多無辜平民，烏克蘭43歲芭蕾舞巨星、國家歌劇院首席舞者在基輔遭俄軍子彈擊中，經過3周治療仍不治身亡，在無情戰火下殞命，震驚國內外舞界。

《鏡報》報導，國際知名的烏克蘭芭蕾舞者達西辛（Artyom Datsishin）開戰2天後在基輔遭俄軍開槍射中，身受重傷，在醫院與死神搏鬥將近3周，最終仍不幸身亡，享年43歲。友人博羅維克（Tatyana Borovik）證實，「他2月26日遭到俄軍槍擊，受了重傷，在醫院死亡。」

達西辛生前在《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、《吉賽兒》、《羅密歐與茱麗葉》等芭蕾舞劇中皆扮演主要角色，曾赴歐洲及美國巡迴演出，風格被評為具有學術性表現能力、浪漫的歡愉及心理的深度。

達西辛的死訊激起知名俄裔美籍編舞家、前莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）藝術總監拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）怒火，「我非常憤怒」，達西辛死於俄軍槍口下的消息對他帶來「難以忍受的痛苦」。

拉特曼斯基指出，「烏克蘭國家歌劇院首席舞者達西辛2月26日因俄軍開火受傷，今天在基輔醫院去世。他是一名美麗的舞者，深受同事們喜愛。」

另一方面，前莫斯科大劇院芭蕾舞團首席女伶斯米爾諾娃（Olga Smirnova）先前也公開反對俄國侵烏，「從沒想過我會以身為俄羅斯人為恥」，因此跳槽荷蘭舞團。

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