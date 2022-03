新烏克蘭都市傳說「頓內次克肥貓」瘋傳　專偷俄軍野戰廚房

▲烏克蘭新都市傳說「頓內次克肥貓」 (Chonker of Donetsk)專偷俄軍野戰廚房。(圖/翻攝自@twitter/matsudaHI)

記者林彥臣/綜合報導

繼王牌飛官「基輔之鬼」(Ghost of Kyiv)之後,烏克蘭又有新的都市傳說「頓內次克肥貓」 (Chonker of Donetsk),有別於「基輔之鬼」神出鬼沒的擊落戰機,讓俄軍聞風喪膽,「頓內次克肥貓」則是靠著創意與勇氣,專門偷走野戰廚房,重創了俄軍的後勤。

推特上瘋傳,一名潛伏在俄軍佔領區的烏克蘭人,盜取了俄軍10幾部野戰廚房車,重創了俄軍的補給線,民眾稱他為「頓內次克肥貓」。

Known as the 'Chonker of Donetsk' this brave Ukrainian sleeper agent has hampered Russian supply lines by capturing over a dozen field kitchens. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Y9mBLjtXaI