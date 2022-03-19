新烏克蘭都市傳說「頓內次克肥貓」瘋傳　專偷俄軍野戰廚房

▲烏克蘭新都市傳說「頓內次克肥貓」 （Chonker of Donetsk）專偷俄軍野戰廚房。（圖／翻攝自@twitter／matsudaHI）

記者林彥臣／綜合報導

繼王牌飛官「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）之後，烏克蘭又有新的都市傳說「頓內次克肥貓」 （Chonker of Donetsk），有別於「基輔之鬼」神出鬼沒的擊落戰機，讓俄軍聞風喪膽，「頓內次克肥貓」則是靠著創意與勇氣，專門偷走野戰廚房，重創了俄軍的後勤。

推特上瘋傳，一名潛伏在俄軍佔領區的烏克蘭人，盜取了俄軍10幾部野戰廚房車，重創了俄軍的補給線，民眾稱他為「頓內次克肥貓」。

Known as the 'Chonker of Donetsk' this brave Ukrainian sleeper agent has hampered Russian supply lines by capturing over a dozen field kitchens. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Y9mBLjtXaI — Global Conflicts (@Globe_conflicts) March 17, 2022

相關消息在網路上瘋傳後，還有日本的漫畫家為這位「頓內次克肥貓」畫插畫，是一位穿著軍裝的肥宅，全身背滿了食物，嘴裡還咬著香腸，頭也不回的帶著食物離去。

不過相關消息並未獲得證實，但是從俄烏戰爭中也不難理解，戰爭不只是較量戰場上的火力，雙方都充分利用網路社群媒體，發布各種虛虛實實的消息，達成對內穩定民心、激勵士氣，對外打壓敵軍士氣的作用。