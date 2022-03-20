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烏克蘭媒體：俄軍「中將」司令陣亡　累積戰死5名將軍

▲▼烏克蘭媒體指出，俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）已經陣亡。（圖／翻攝自twitter／烏克蘭武裝部隊總參謀部）

▲烏克蘭媒體指出，俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）已經陣亡。（圖／翻攝自twitter／烏克蘭武裝部隊總參謀部）

中央社基輔19日綜合外電報導

烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，根據烏國武裝部隊，俄羅斯中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）已經陣亡。

基輔獨立報指出，莫德維切夫是俄羅斯南部軍區第8聯合兵種部隊司令，他是在烏克蘭南部的一場行動中陣亡。

莫德維切夫是俄國總統普丁（Vladimir Putin）旗下最資深指揮官之一。根據烏克蘭軍方，俄國自對烏克蘭發動戰爭以來已失去5名將領。

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