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辦好市多副卡「1選項千萬別勾」　她2年後才驚覺：白繳3600元

▲▼好市多,結帳,收銀,輸送帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO白繳2年副卡費用。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

若不想到櫃檯繳會費，許多會員會設定信用卡自動扣款。不過有女網友哀號，自己辦的是商業卡，還有另外兩張副卡，結果最近查看帳單，赫見她也幫2張副卡繳了會費，且兩年來都渾然不知，等於白白多繳了3600元。對此，原PO欲哭無淚勸世，大家勾自動扣款時，千萬別勾「副卡會費一起扣」的選項。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》傻眼透露，最近收到信用卡帳單，發現除了商業會員主卡費1150元，還多了2筆「商業會員副卡」的1800元費用。

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原PO頓時臉垮，表示信用卡聯名卡有設定自動扣款功能，導致「帶扣所有副卡的會費，我以為只扣主卡的會費。」更崩潰的是，原PO已白繳兩次費用，「前兩年都沒有注意這件事，今年收到這張才驚覺幫副卡多付了兩年的會費。」

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲2年繳2張副卡會費，等於原PO白付3600元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章貼出後，底下網友建議，「可以取消自動扣款，每年只需支付自己的卡費，讓副卡人自己去續卡繳費，到服務台拿續卡單，簽上妳的卡號和姓名交給副卡人」、「我好幾年前是拿商業會員副卡，幾次是主卡人來跟我收費，幾次是我自己在好市多購物時順便交的，你就拿單據跟你的副卡人收吧，有憑有據，他沒理由賴帳啦」。

原PO也在留言串解釋，「現在最尷尬的是，其中有一張副卡已經兩年沒用了，對方也沒有退卡，結果主卡一直在白繳會費，討不到錢」，事後再詢問客服，唯一解決方法是「三月底之前，主卡人去櫃檯取消就可以退今年的會費。」

針對她花錢買經驗的慘案，原PO勸世，「沒有設定自動扣款的時候，會費是各自付的哦，櫃檯要我們勾自動扣款時，也沒有特別提醒會連副卡會費一起扣，我們眼瞎沒有注意這塊就勾下去。」

▼原PO提醒，勾選自動扣款要注意了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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關鍵字：

好市多商業卡副卡自動扣款信用聯名卡會員卡

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