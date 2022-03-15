疫情後「好市多試吃回歸」　肉整盤滿出！網驚呆：走道要塞車了

▲好市多開放試吃。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

自去（2021）年疫情後，好市多試吃再度開放，有男網友透露，今（15）日去逛嘉義賣場，眼前熟悉的試吃攤車出現了，他趕緊上前蹭吃一波，沒想到試吃員超大方，整盤肉差點滿出來，引發近千名網友嗨翻，「帶碗公加白飯，省一餐」、「遇過快打烊了，壽司直接拆來試吃一盤一顆」。

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，今日去逛嘉義的好市多，結果賣場內有開放試吃活動，其中一攤店員太豪邁，讓他大讚「嘉義店的試吃真狂！」

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照片可見，雞肉裝好裝滿，小盤子滿滿都是肉，原PO也把自己的手當比例尺，分量大約是半個手掌，讓人看了垂涎欲滴。

▲試吃份量超狂。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，底下網友也驚呆直呼，「試吃員阿姨當天心情特好」、「改天有人會不會拿這張圖要求試吃的份量」、「有一次遇到烤雞也這樣，吃完覺得不太好意思白吃，就買了」、「太高調阿姨會出事」、「試吃開始走道又要開始塞車了」、「帶碗公加白飯，省一餐」、「太過分了！都可以吃飽了」、「遇過快打烊了，壽司直接拆來試吃一盤一顆」。

儘管賣場試吃已開放，但不少網友也擔心疫情食安細節，「碰到手的別吃了吧，在賣場東摸西摸的」、「疫情不是不能試吃嗎」、「不要太高興，可能快過期了要趕快銷掉，哈」。

▼網友大讚有誠意。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）